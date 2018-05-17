Недостроенный музей космонавтики начал разваливаться

Качество уже выполненных работ на второй очереди Государственного музея истории космонавтики оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли калужские активисты Общероссийского народного фронта, побывав на стройплощадке. «Отмечены очевидные изъяны на фасадах здания — от него отходят каркасные элементы. Настолько сильно, что обнажается утеплительный материал. Конструкция кровли в некоторых местах имеет вместо традиционной прямой линии волнообразную, и это далеко не дизайнерская находка, а просто работа, скажем так, спорного качества», — цитирует пресс-служба ОНФ члена регионального штаба этой организации. Весьма спорным оказалось и качество финишной отделки пола и стен здания. Помимо этого проверяющие из ОНФ выяснили, что на всех трех ярусах музейного комплекса уже есть протечки. Вопросы электроснабжения комплекса не решены, температурно-влажностный режим в помещениях сейчас не соблюдается. Дорогостоящее оборудование, между тем, было завезено еще конце 2017 года. Некоторые элементы этого оборудования общественники обнаружили брошенными под открытым небом за территорией музейного комплекса в упаковке с явными признаками повреждения. На стройплощадке они также обнаружили свалку со строительными и бытовыми отходами, разбросанные остатки срубленных деревьев и кострища, свидетельствующие о том, что отходы сжигают прямо на стройке. Фото пресс-службы ОНФ Все эти замечания региональное отделение ОНФ направило заказчику и подрядчику, пообещав держать на контроле вопрос завершения строительства второй очереди музея. Напомним, сначала музей планировалось открыть 12 апреля, в День космонавтики. Затем сроки сдачи были сдвинуты на конец мая-начало июня. Но уже ясно, что и эти сроки выдержаны не будут.