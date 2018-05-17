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Фастфудное детство
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Фастфудное детство 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Рекламный баннер призывает меня перекусить. Очень дешево, кстати. А чтобы я не передумала, маркетологи щедро рассыпали по белому столу золотистую картошку. Вроде и аппетитно, но… не тянет.
Когда в 1990 году на Пушкинской площади открылся первый в Москве «Макдоналдс», я еще не родилась.
Старшие коллеги рассказывают, что очереди были не хуже, чем на нашумевшую выставку Серова. До моего небольшого городка заморская диковинка дошла через 11 лет, я училась в пятом классе. Собиралась, как на праздник — для моего Нижнекамска это было целое событие. С тех пор непременным атрибутом каждой памятной даты был «Макдоналдс». Я уплетала картошку фри на день рождения, 1 сентября, в честь окончания каждой четверти и даже последний звонок заела наггетсами с мороженым. Сейчас вспоминать об этом, конечно, смешно. Упоминание о фастфуде у большинства моих знакомых вызывает лишь презрительную усмешку, да и сама я забегаю в «рестораны быстрого питания» лишь за кофе. Это если рядом нет места поприличнее. И дело даже не в том, что пустые углеводы, утопленные в жиру, вредны. Просто актуальность фастфуда канула в прошлое.
Раньше это был самый дешевый способ сытно пообедать, сейчас же — к вашим услугам куча кафе и с демократичными ценами — ешь на месте или бери с собой.
Не хочешь ждать — купи с лотка. Можешь даже никуда не ходить — доставка давно перестала быть привилегией.
Мосгордума рекламу фастфуда в метро, кстати, предлагает запретить — дети смотрят. Да только культуру питания у детей формируют родители. И если условный «ресторан» у взрослого до сих пор ассоциируется с праздником, пусть даже вразрез с логикой, то отсутствие баннера тут не спасет.
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