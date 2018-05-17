Нижний Новгород: Ночь музеев-2018

Нижегородцев и гостей города ждет множество увлекательных мероприятий. С 15:00 в кремле около Зачатской башни развернется лагерь реконструкторов и интерактивные площадки. Гости праздника станут свидетелями показательных рыцарских боев, увидят средневековую кузницу, посетят лучный тир и гончарную мастерскую. Также будет организована продажа сувениров. На поляне между Белой и Ивановской башнями в 19.00 начнется народное гуляние «Ой, да Семик, да Троица…», посвященное старинным народным обрядам. Нижегородцы познакомятся с традиционными играми и плясками. Фото: Надежда Кей Музей «Усадьба Рукавишниковых» подготовил музыкальную программу. Весь вечер в его залах будут звучать различные композиции, в том числе в исполнении Федора Шаляпина . Также состоятся экскурсии, исторические викторины и фотоконкурс, где можно выиграть билеты в филиалы Нижегородского музея-заповедника.

В музее истории художественных промыслов пройдут мастер-классы по изготовлению свистулек, тряпичных кукол и городецкой росписи. Перед гостями праздника выступит детский фольклорный ансамбль «Оладушки». Также будет работать ярмарка мастеров, где посетители своими глазами увидят, как создаются изделия художественных промыслов. Фото: Надежда Кей В Нижегородском государственном выставочном комплексе Ночь музеев-2018 пройдет под девизом «Наше детство пионерское». В программе вечера песни под гитару, создание и выпуск стенгазет, мастер-класс по изготовлению воздушного змея. В 19:30 посетители познакомятся с дворовыми играми советских времен, среди которых «Ручеек», «Колечко», «Калимбамба», «Кошки-мышки» и многие другие. Завершится праздник «Пионерской дискотекой» под музыку 1970 — 1980-х годов.

В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» нижегородцев ждет интерактивная программа «Лоскутное одеяло». На центральной площадке выступят гармонисты и жонглеры. В 18.30 начнет работу «Поляна сказок». Также состоятся мастер-классы по ткачеству и созданию народного костюма. Фото: Надежда Кей Центр современного искусства «Арсенал» подготовил программу «Невидимые нити». С 12:00 на его территории продут театральные представления, будет работать фотозона на передвижной платформе. Также состоятся игровые семейные экскурсии, dj-сет нижегородских музыкантов, мастер-классы для детей и взрослых.

Жителей Балахнинского района ждут фото-квест «Загадки старинного особняка и его окрестностей», мастер-класс по созданию причесок «Варвара-краса — длинная коса», исторические викторины и конкурсы. В музеях Арзамаса пройдут экскурсии, посвященные 440-летию города, конкурс рисунков, мастер-классы и концертные программы. Завершится вечер чаепитием по старинным традициям.

В других учреждениях культуры региона также состоятся познавательные экскурсии, концерты и мастер-классы. Вход на все мероприятия будет свободным.