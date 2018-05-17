Жители Печатников посетили Экспериментариум

Жители района Печатники — посетители отделения социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — побывали в Экспериментариуме. Экскурсия проходила в игровой форме: каждый ребёнок получил возможность «посидеть на стуле с гвоздями, создать волну, испытать шлюз, покататься на ковре-самолете» и многое другое.

Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Экскурсовод интересно рассказывала, увлекая за собой ребят. Больше всего нашим детям понравилось то, что в Экспериментариуме все можно трогать и во все можно играть. Это и музыкальная зона, и большой зал для водных игр, и зал Оптика, где можно узнать много нового о свойствах света, и зал Электричество, зал с головоломками и другие залы», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)