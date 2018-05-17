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Жители Печатников посетили Экспериментариум
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Жители Печатников посетили Экспериментариум 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Жители района Печатники — посетители отделения социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — побывали в Экспериментариуме. Экскурсия проходила в игровой форме: каждый ребёнок получил возможность «посидеть на стуле с гвоздями, создать волну, испытать шлюз, покататься на ковре-самолете» и многое другое.
Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Экскурсовод интересно рассказывала, увлекая за собой ребят. Больше всего нашим детям понравилось то, что в Экспериментариуме все можно трогать и во все можно играть. Это и музыкальная зона, и большой зал для водных игр, и зал Оптика, где можно узнать много нового о свойствах света, и зал Электричество, зал с головоломками и другие залы», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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