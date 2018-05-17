В Хорошево-Мневниках отпразднуют День славянской письменности и культуры

В Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», посвященное Дню славянской письменности и культуры.

— Сотрудники библиотеки № 225 расскажут о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, о создании ими славянской азбуки, которая дала начало славянской письменности, предложат рассмотреть различия между двумя славянскими азбуками — глаголицей и кириллицей, познакомят с отдельными звуками кириллицы, исчезнувшими из русского языка, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Также состоится игра «Что такое фразеологизм?». Гостям библиотеки будет предложено вспомнить наиболее известные фразеологизмы и объяснить их значение.

Мероприятие пройдет 24 мая в 14.00. Вход свободный. Библиотека № 225 находится по адресу: ул. Мневники, д. 10, корп. 1. (ео)