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В Хорошево-Мневниках отпразднуют День славянской письменности и культуры
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В Хорошево-Мневниках отпразднуют День славянской письменности и культуры 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», посвященное Дню славянской письменности и культуры.
— Сотрудники библиотеки № 225 расскажут о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, о создании ими славянской азбуки, которая дала начало славянской письменности, предложат рассмотреть различия между двумя славянскими азбуками — глаголицей и кириллицей, познакомят с отдельными звуками кириллицы, исчезнувшими из русского языка, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Также состоится игра «Что такое фразеологизм?». Гостям библиотеки будет предложено вспомнить наиболее известные фразеологизмы и объяснить их значение.
Мероприятие пройдет 24 мая в 14.00. Вход свободный. Библиотека № 225 находится по адресу: ул. Мневники, д. 10, корп. 1. (ео)
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