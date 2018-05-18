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Трубу с горячей водой прорвало в Санкт‐Петербурге
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Трубу с горячей водой прорвало в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Жители Санкт‐Петербурга рассказали о коммунальной аварии. В одном из районов города прорвало трубу с горячей водой, сообщил сайт «Невские новости».
Происшествие зафиксировали утром 18 мая. Чтобы никто не пострадал, место аварии обозначили сигнальной летной. Коммунальные службы приступили к устранению неполадок.
Житель Тюмени опубликовал в «ВКонтаке» видеозапись коммунальной аварии, которая привлекла внимание пользователей соцсетей. Бесплатные услуги по мойке окон оценили проезжающие мимо автомобили.
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