Трубу с горячей водой прорвало в Санкт‐Петербурге

Жители Санкт‐Петербурга рассказали о коммунальной аварии. В одном из районов города прорвало трубу с горячей водой, сообщил сайт «Невские новости».

Происшествие зафиксировали утром 18 мая. Чтобы никто не пострадал, место аварии обозначили сигнальной летной. Коммунальные службы приступили к устранению неполадок.

Житель Тюмени опубликовал в «ВКонтаке» видеозапись коммунальной аварии, которая привлекла внимание пользователей соцсетей. Бесплатные услуги по мойке окон оценили проезжающие мимо автомобили.