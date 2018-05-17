Игровой комплекс отремонтировали во дворе дома на Ухтомской улице

Во дворе дома № 14 по Ухтомской улице выполнили работы по ремонту элемента детского игрового комплекса. Ранее с просьбой о проведении работ на портал «Наш город» обратилась жительница района Лефортово. Она сообщила о том, что на детском городке сломалась планка и приложила соответствующий фотоматериал.

Работы были проведены в течении суток, после чего на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Сообщаем, что выполнены работы по ремонту элемента детского игрового комплекса (ДИК). В настоящее время ДИК находится в удовлетворительном техническом состоянии. Проблема устранена в полном объеме», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)