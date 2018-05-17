Купол Исаакия практически полностью очистили от строительных лесов

Реставрацию куполов Исаакиевского собора планируют завершить к Дню города, 27 мая, сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-секретаря музея Игоря Стахеева. С купола уже сняли около 70% строительных лесов. Реставрацию креста на вершине купола завершили 14 мая: специалисты удалили коррозию и восстановили утраченные элементы.