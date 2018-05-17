Купол Исаакия практически полностью очистили от строительных лесов 

Реставрацию куполов Исаакиевского собора планируют завершить к Дню города, 27 мая, сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-секретаря музея Игоря Стахеева. С купола уже сняли около 70% строительных лесов. Реставрацию креста на вершине купола завершили 14 мая: специалисты удалили коррозию и восстановили утраченные элементы.
Хорошие новости! Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio) 16 Май 2018 в 6:00 PDT Напомним, что разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Еще 21 апреля бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров покинул свой пост. 31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку. В июне новым директором музея Исаакиевского собора был назначен искусствовед Юрий Мудров. В свою очередь, общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.