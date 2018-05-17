Ещё
Купол Исаакия практически полностью очистили от строительных лесов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Купол Исаакия практически полностью очистили от строительных лесов 

Собака 2 часа назад
Реставрацию куполов Исаакиевского собора планируют завершить к Дню города, 27 мая, сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-секретаря музея Игоря Стахеева. С купола уже сняли около 70% строительных лесов. Реставрацию креста на вершине купола завершили 14 мая: специалисты удалили коррозию и восстановили утраченные элементы.
Хорошие новости! Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio) 16 Май 2018 в 6:00 PDT  Напомним, что разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Еще 21 апреля бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров покинул свой пост. 31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку. В июне новым директором музея Исаакиевского собора был назначен искусствовед Юрий Мудров. В свою очередь, общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Public talk с Александром Невзоровым и Николаем Усковым В Нижнем Новгороде стартовал проект "Почтальоны памяти. Афганистан" Дворец пьянствоблудия и каток за Благовещенским мостом: как развлекались в Петербурге 100 лет назад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение