В районе Ягуновский сносят ветхое здание детского сада 

В Кемеровском районе Ягуновский сносят аварийное здание детского сады.
Как сообщил глава региона на своей странице Вконтакте, детский сад был признан аварийным еще в 2016 году. Детей перевели в другие учреждения, а на месте ветхого здания должен был появиться новый детский сад на 140 мест.
На месте при общении с населением выяснилось, что заброшенное здание облюбовала местная детвора. Но люди беспокоятся, что игры в ветхом сооружении могут представлять для них опасность. Поэтому местные жители попросили врио губернатора Сергея Цивилева ускорить процесс сноса здания. Глава региона дал Илье Середюку две недели на снос здания и обустройство территории.