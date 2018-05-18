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В районе Ягуновский сносят ветхое здание детского сада
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В районе Ягуновский сносят ветхое здание детского сада 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровском районе Ягуновский сносят аварийное здание детского сады.
Как сообщил глава региона на своей странице Вконтакте, детский сад был признан аварийным еще в 2016 году. Детей перевели в другие учреждения, а на месте ветхого здания должен был появиться новый детский сад на 140 мест.
На месте при общении с населением выяснилось, что заброшенное здание облюбовала местная детвора. Но люди беспокоятся, что игры в ветхом сооружении могут представлять для них опасность. Поэтому местные жители попросили врио губернатора Сергея Цивилева ускорить процесс сноса здания. Глава региона дал Илье Середюку две недели на снос здания и обустройство территории.
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