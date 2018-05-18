В районе Ягуновский сносят ветхое здание детского сада

В Кемеровском районе Ягуновский сносят аварийное здание детского сады.

Как сообщил глава региона на своей странице Вконтакте, детский сад был признан аварийным еще в 2016 году. Детей перевели в другие учреждения, а на месте ветхого здания должен был появиться новый детский сад на 140 мест.