В одной из библиотек Рязанского состоится беседа о жизни Рихарда Вагнера

О творчестве и жизни композитора Рихарда Вагнера поговорят в библиотеке №106, которая находится в Рязанском районе, 22 мая. Как рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная, встреча приурочена к 205-летию со дня рождения классика. — В программе — рассказ-беседа о Вагнере, прослушивание музыкальных творений композитора и просмотр фрагментов документальных фильмов «Сумерки бога», «Расчетливый гений», — добавила Марина Бесфамильная. Начало в 12.00. Вход на мероприятие свободный. Библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)