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В одной из библиотек Рязанского состоится беседа о жизни Рихарда Вагнера
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В одной из библиотек Рязанского состоится беседа о жизни Рихарда Вагнера 

Управа Рязанского района 41 минуту назад
Фото: Эхо района
О творчестве и жизни композитора Рихарда Вагнера поговорят в библиотеке №106, которая находится в Рязанском районе, 22 мая. Как рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная, встреча приурочена к 205-летию со дня рождения классика.
— В программе — рассказ-беседа о Вагнере, прослушивание музыкальных творений композитора и просмотр фрагментов документальных фильмов «Сумерки бога», «Расчетливый гений», — добавила Марина Бесфамильная.
Начало в 12.00. Вход на мероприятие свободный.
Библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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