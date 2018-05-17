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Сотрудники Детско-юношеского центра организовали праздник в Щербинке
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Сотрудники Детско-юношеского центра организовали праздник в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Детско-юношеский центр
Встреча, посвященная Дню семьи, состоялось на открытой площадке перед Детско-юношеским центром. При участии танцевальных коллективов «Солнышко» и «Мираж» ребята и их родители поучаствовали в спортивной разминке. Кроме того, посетители посостязались в эстафетах и решили загадки ведущей праздника.
Для детей оборудовали батут, предложили посоревноваться в шашках, боулинге и баскетболе. В конце праздника каждый участник получил подарок.
Мероприятие прошло при поддержке администрации и Совета депутатов городского округа Щербинка, отметили на официальном сайте газеты «Щербинский вестникЪ».
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