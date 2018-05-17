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В 1-м Боткинском устроят психологические тренинги
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В 1-м Боткинском устроят психологические тренинги 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В ближайшую субботу, 19 мая, на базе центра «Благосфера», который расположен в 1-м Боткинском проезде, команда специалистов Московской психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева проведет тематическую программу в рамках городского просветительского проекта «Сказать не могу молчать». Гостей ждут психологические тренинги, мастер-классы по арт-терапии, музыкально-поэтические этюды, мультимедийная выставка художественных работ.
— Новая встреча в рамках проекта будет посвящена извечной и всеобъемлющей теме любви с точки зрения психиатрии, — рассказала координатор проекта Лиана Абрамова.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://gbuz-psihiatricheskaya-kl.timepad.ru/event/718146/.
Начало в 12.00. Центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)
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