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Новая карусель появится на улице Петровке по просьбе жителей
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Новая карусель появится на улице Петровке по просьбе жителей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Новая карусель для детского досуга появится во дворе по адресу: улица Петровка, дом 26, строение 2. Работы запланированы на 18 мая.
Замену оборудования проведут по просьбе жителей, которые описали проблему на портале «Наш город».
— Горожане пожаловались на сломанный подшипник на объекте. Из-за этого карусель функционирует неправильно, что может угрожать здоровью детей. Наши специалисты нашли аналогичный аттракцион на складе и вскоре заменят старый на новый, — рассказал ведущий инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по благоустройству Акоп Мкртчян.
Отметим, что всего в работах будут задействованы восемь специалистов управляющей организации.
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