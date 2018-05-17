Новая карусель появится на улице Петровке по просьбе жителей

Новая карусель для детского досуга появится во дворе по адресу: улица Петровка, дом 26, строение 2. Работы запланированы на 18 мая.

Замену оборудования проведут по просьбе жителей, которые описали проблему на портале «Наш город».

— Горожане пожаловались на сломанный подшипник на объекте. Из-за этого карусель функционирует неправильно, что может угрожать здоровью детей. Наши специалисты нашли аналогичный аттракцион на складе и вскоре заменят старый на новый, — рассказал ведущий инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по благоустройству Акоп Мкртчян.

Отметим, что всего в работах будут задействованы восемь специалистов управляющей организации.