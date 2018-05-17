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В Москву едет главный французский специалист по эстетической хирургии
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В Москву едет главный французский специалист по эстетической хирургии 

Forbes.ru 56 минут назад
18 мая в ресторане Ruski пройдет завтрак, организованный Forbes Woman совместно с институтом красоты Rhana. Специальным гостем мероприятия станет кавалер ордена Почетного легиона и почетный президент Французского общества эстетической хирургии Сидни Оана.
Рабочий визит доктора Оана в Москву состоится в рамках программы «Хирургия счастья», которую клиника Rhana проводит совместно с французским хирургом на протяжении 10 лет. Суть ее заключается в том, что все предоперационные процедуры и курс восстановления российские клиенты, которых Сидни Оaна оперирует в Париже, проходят в клинике Rhana. Кстати, специалисты клиники сами регулярно отправляются во Францию для повышения квалификации.
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