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Съемочная площадка — Крым
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Съемочная площадка — Крым 

Мир24 47 минут назад
Совсем скоро наступит лето и пора отпусков. Многие из нас отправятся в отпуск во «всезоюзную здравницу» — Крым. Но мало, кто подозревает, что этот край является не только прекрасным местом для того, чтобы подправить свое здоровье, но и огромной съемочной площадкой! Кого из режиссеров привлек край лазурного моря и заснеженных гор? Смотрите в программе «Культ//Туризм» 20 мая в 8:05 на телеканале «МИР».
Кроме того, поговорим о том, как украли костюм «Железного человека», что общего у актера Роберта Паттинсона и топ-модели Натальи Водяновой, а также выясним, сколько можно заработать, если у тебя во дворе снимают кино.
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