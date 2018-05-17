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В Музее Победы открылся фестиваль народного творчества «Салют Победы»
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В Музее Победы открылся фестиваль народного творчества «Салют Победы» 

На Западе Москвы 30 минут назад
Фото: На Западе Москвы
На Западе Москвы состоялось открытие Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве. Участие в концерте «Наша Победа» приняли ведущие творческие коллективы столицы, артисты театра и кино.
Почётным гостем вечера стал ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя правления всероссийской ассоциации международных культурных связей Алексей Панько. «Дорогие друзья, дорогие дети, учителя, воспитатели. Мне, участнику Парада Победы 1945 г., прослужившему в Вооружённых силах 33 года, полковнику, очень приятно поздравить вас с замечательным праздником, — выступил Алексей Дмитриевич. — 73 года назад на параде Победы было 40 тысяч человек. На сегодняшний день из них осталось меньше 30 человек. Так много уже ушло… Мне 95 лет, я стараюсь сделать всё возможное, чтобы наши дети росли патриотами Отчизны, чтобы наши дети хорошо учились. Я рад видеть сегодня столько замечательных талантов. Будьте здоровы! Любите нашу Родину!»
Выступление участников концерта состояло из оригинальных, словно переливающихся, образов. Начало каждого из выступлений приходилось на окончание предыдущего, создавая единую многоликую картину Победы в Великой Отечественной войне.
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