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Заводские будни на странице и на экране
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Заводские будни на странице и на экране 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В советское время заводы и все, что с ними связано, были самой предпочтительной темой и для прессы, и для искусства. Поэтому в 1972 году новость о монтаже двух автоматизированных линий на Московском нефтеперерабатывающем заводе оказалась достойной места на первой полосе «Вечерки». А в заметке 1976 года о съемках кинокартины указывалось, что главный герой, которого играет Анатолий Кузнецов (до этого прославившийся ролью товарища Сухова в «Белом солнце пустыни»), — рабочий судоремонтного завода.
Свяжи кофточку из нефти
«На нефтеперерабатывающем заводе закончен монтаж двух автоматизированных линий для производства нового вида синтетической пряжи. Сырьем для ее получения служит полипропилен, который изготавливают из нефти тут же на заводе. Гранулированное сырье загружают в бункер, и за дело принимаются 12 агрегатов каждой линии.
Они расплавляют пластмассу, превращают ее в пленку, растягивают ее, «закаляют», обдавая горячим паром, чтобы была прочнее. Затем барабаны с иглами рассекают пленку на тонкие нити — и опять на термообработку. После нити скручиваются, становятся пушистыми. Такая объемная пряжа называется фибриллированной. Она хороша и для тканей, и для ковров, и для модного домашнего рукоделия.
На этих же линиях можно выпускать и двухслойную синтетическую пленку, что очень удобно. Например, можно покрыть полипропиленовую пленку тонким слоем полиэтилена, и она, сохранив прочность основного материала, станет морозоустойчивой и паронепроницаемой — превратится в отличный упаковочный материал. А если переработать двухслойную пленку в пряжу, то получатся особенно прочные тонкие, пушистые витые нити. Причем они не нуждаются в дополнительной тепловой «закалке».
Товарищ Сухов пошел ремонтировать корабли
«Празднично, по-новогоднему украшенные елки, разноцветные гирлянды огней, Деда Мороза и Снегурочку — все это могли недавно увидеть москвичи на территории спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте. Здесь снимался один из эпизодов фильма «Ночи и дни Василия Балышева» (вышел на экраны под названием «Жить по-своему». — «ВМ»).
Картину ставит во 2-м творческом объединении «Мосфильма» режиссер К. Худяков по сценарию Б. Лобкова. Она расскажет о судьбе нашего современника, рабочего судоремонтного завода, роль которого исполняет А. Кузнецов. В фильме заняты также артисты Г. Корольков, Л. Дуров, Л. Лужина. Оператор — В. Богатов, музыка Ю. Левитина».
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