Что произошло с людьми, выжившими на «Титанике»?

Сейчас сложно найти человека, который никогда бы не слышал про печально известную историю о «Титанике». За все время после крушения корабля вокруг истории появилось множество мифов и теорий. Но мы сегодня поговорим с вам о тех людях, которые смогли спастись во время самого известного в мире кораблекрушения.

10 апреля 1912 года началось последнее путешествие круизного корабля «Титаник». На его борту было более 2 тысяч пассажиров, из которых выжить удалось лишь 7 сотням. Крушение произошло в ночь с 14 на 15 апреля.

"Сироты Титаника" На корабле находились 3-летний Мишель и 2-летний Эдмонд Навратилы вместе с отцом. Однако их регистрировали под именами Луис и Отто. Родитель мальчиков упоминал, что он вдовец, но на деле он забрал детей после развода с женой, не сообщив ей об этом. Когда судно стало тонуть, мужчина усадил мальчиков в последнюю шлюпку и сказал: «Если ваша мать за вами придет, скажите, что я люблю ее и всегда любил.»Однако на тот момент дети были слишком малы и не смогли запомнить этих слов. Также было сложно и их найти родственникам. Помогло только фото в газете, по которому мать смогла узнать своих детей. И уже через месяц она воссоединилась с ними.

Мишель впоследствии женился на девушке, с которой учился, получил образование психолога и умер в возрасте 92 лет. Эдмонд стал архитектором, во время Второй мировой войны вступил в ряды французской армии и умер в возрасте 43 лет.

Непотопляемая Молли Имя Маргарет Браун было на слуху у людей задолго до кораблекрушения. Ведь она стала одной из первых американок, которые рискнули баллотироваться в президенты до того, как женщинам официально дали такое право. После крушения судна Маргарет пришлось руководить людьми в шлюпке, ведь остальные поддались панике. На «Карпатии», которая подобрала тех, кому удалось спастись, Маргаретт выбрали в качестве председателя комитета выживших и ей удалось собрать 10 тысяч долларов для нуждающихся. Женщина отказывалась покинуть корабль, пока не убедилась, что всем пассажирам была оказана медицинская помощь. За свой вклад в помощь выжившим пассажирам Маргарет наградили медалью. Она скончалась от опухоли мозга в возрасте 63 лет.

Девушка, которая пережила три кораблекрушения Виолета Констанция Джессоп была стюардессой на круизных судах «Белая Звезда». Когда «Олимпик» врезался в «Хоук» в 1911 году, она находилась на борту. Затем — на «Титанике», а в период Первой мировой войны девушка была на борту судна «Британи», который затонул после взрыва мины. Хотя Вииолетта и смогла пережить эти страшные кораблекрушения, она продолжила работать на кораблях. Общий стаж работы стюардессы составил 42 года, а умерла Джессоп в 83 года от сердечной недостаточности.

Выжившая в катастрофе актриса снялась в фильме в той же одежде, которая была на ней в тот день Как только актриса Дороти Гибсон вернулась домой после кораблекрушения, она была настроена сняться в фильме о трагедии. Кроме того, Дороти написала сценарий и снялась в той одежде, в которой была на «Титанике» во время крушения. Фильм вышел уже через месяц после трагедии. Вскоре после этого Дороти приняла решение закончить карьеру в кино и стала работать в Метрополитен-опере. В 1928 году она переехала в Париж, а во время Второй мировой войны ей выдвинули обвинения в антифашистских взглядах. Дороти отправили в тюрьму Сан-Витторе, но ей удалось сбежать. Оставшуюся жизнь она провела в Париже и скончалась в возрасте 65 лет.

Парень, который снова смог ходить после обморожения Пока Ричард Норрис Уильямс спасался во время кораблекрушения, он отморозил ноги и уже добравшись до «Карпатии» врачи посоветовали ему ампутировать конечности. Тем не менее мужчина отказался, смог восстановиться и продолжить карьеру в теннисном спорте. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх, сражался в Первой мировой войне и добился успеха в качестве банкира в Филадельфии. Ричард также занимал пост президента Исторического общества Пенсильвании в течение 22 лет и умер в возрасте 77 лет. Самая младшая пассажирка, которая помнит крушение В возрасте 7 лет Ева Мириам Харт оказалась на борту «Титаника». Она вспоминает, как мать почти не спала по ночам, предчувствуя беду. Когда корабль начал тонуть, отец усадил малышку с матерью в шлюпку, а сам остался на борту. Его тело так и не удалось обнаружить. Позже Ева стала певицей и одной из организаторов консервативной партии Великобритании. Женщина вела активную жизнь и постоянно рассказывала подробности катастрофы. Харт скончалась в возрасте 91 года.

Менеджер, сбежавший с корабля За строительство корабля был ответственный Джозеф Брюс Исмей — председатель White Star Line. Он смог спастись на лодке и в минуты когда «Титаник» опускался под воду был не в силах на это смотреть. ​После трагедии его персона подверглась жестокой критике со стороны общественности и прессы. Его обвиняли в бегстве с судна, пока на борту оставались женщины и дети. Позже Джозеф пожертвовал крупные суммы фонду погибших моряков и торговорму фонду в период Первой мировой войны. Большую часть жизни Исмей прожил вдали от всех и скончался в 74 года от тромбоза.]]>