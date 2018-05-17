Самые громкие скандалы Минкультуры

Переплюнуть загадочность российской культуры может, пожалуй, только русская душа. Истории, происходящие при непосредственном участии Минкульта РФ эпохи Владимира Мединского , лишний раз подтверждают, что сходу разобраться во всех культурных перипетиях и иных скандалах, в которых погрязло ведомство, не удастся ни с первого, ни со второго и даже ни с третьего раза.

News.ru рассказывает о самых громких скандалах.

1. Страсти по диссертации

Логично начать с самого министра. В прошлом году по всей стране гулом прошла новость о том, что диссертация-то у Владимира Ростиславовича — ненастоящая!

Тогда с этим громогласным заявлением выступил активист «Диссернета» Иван Бабицкий . Мужчина не ограничился словами, а перешёл к действиям и направил официальное заявление главе экспертного совета по истории ВАК Павлу Уварову

В документе он указал целый список нарушений, которые усмотрел в действиях диссертационного совета исторического факультета МГУ на заседании от 7 февраля 2017 года.

Во-первых, писал Бабицкий, совет не создал соответствующую комиссию.

Во-вторых, не назначил дату заседания за 15 дней, как положено.

В-третьих, не пригласил на это самое заседание заявителей и автора диссертации (Мединского, в смысле).

И в — четвёртых, совет присвоил заседанию статус закрытого, хотя должен был сделать его доступным для всех желающих.

По словам профессора Сергея Мироненко, в день, когда должен был защищаться министр, в аудиторию влетел декан истфака Иван Тучков и распорядился, чтобы все, кто не входит в диссовет, вышли из помещения. И это учитывая, что сам Тучков тоже не входил в совет.

Перед тем, как повиноваться, присутствующие провели своего рода голосование. По результатам которого 12 человек поддержали позицию декана, 6 отказались это делать, а один — воздержался.

В общем, история получилась очень мутная. В пресс-службе Минкульта объяснили скандал, устроенный Бабицким, его желанием хайпануть прославиться на имени Мединского.

«Усердие и энтузиазм «активиста» Бабицкого, его, надеюсь, бескорыстная борьба с министром отчасти напоминают действия чеховского персонажа — коллежского регистратора Кулдарова», — заявила она.

История закончилась, так и не начавшись. Вопрос: «Является ли научной и по правилам защищённой диссертация Мединского?» превратился в риторический.

Поехали дальше. А дальше у нас идёт детективный скандал, связанный с деятельностью художественного руководителя «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

Распинаться, что там да как было, есть и будет, сложно и бессмысленно, потому как никто, собственно, не знает ответа на эти вопросы.

Кирилл Серебренников

Но тезисно всё-таки расскажем: Серебренникову предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно документам следствия, режиссёр вместе с подельниками присвоил порядка 68 миллионов рублей, которые должен был вложить в проект «Платформа». Вину свою он признавать отказался и заявил, что все деньги были вложены в дело, и министерство об этом прекрасно знает.

Резонанс раскол культурное и не очень общество на две половины: одни заявляли, что ведомство просто так ничего не придумывает, закон для всех равен и всё в этом роде, другие — в основном актёры, режиссёры и другие деятели искусства — хором заявляли, что все нападки — это ложь и провокация. Чтобы закрепить свою позицию в Сети даже создали хэштег #мойдругКириллСереберенников. Если найти его и пройти по нему, можно узнать чуть больше интересных подробностей.

Финал этой истории пока остаётся открытым: Серебренников находится под домашним арестом, подробностей по данному уголовному делу появляется с каждым днём всё больше, но яснее от этого ситуация не становится.

3. «Мстители» — ничто, Мединский — всё 9 мая 2018 года — в День Победы — в российский прокат должен был выйти фильм «Мстители: война бесконечности», произведённый на родине заядлых друзей России — в США. Однако, по решению министра Мединского, выход ленты притормозили.

Аргументом было то, что в день празднования победы над фашистской Германией в России должен быть сделан упор на отечественные фильмы. Таким образом, альтернативой стал замечательный фильм режиссёра-дебютанта Константина Хабенского «Собибор», рассказывающий о страшных событиях во время Второй мировой в нацистском лагере смерти. Лента, не нуждающаяся в каких-либо комментариях, ещё до старта вызывала интерес у зрителей и абсолютно не нуждалась в таком неоправданном навязывании.

После выяснилось, что одним из идейных вдохновителей кинокартины выступил сам Мединский. Есть предположения, что отношение к фильму он имел вполне посредственное, однако не учесть минимальных правок, инициированных чиновником, киношники не могли — себе дороже.

После в Минкульте заявили, что амбициозный министр реализовал себя и в других российских картинах — где-то идею подкинул, где-то сценарий написал.

«Владимир Ростиславович является лишь автором идеи фильма «Собибор», но он также является автором идеи и других фильмов, включая «Движение вверх», и при этом никогда этого не афиширует», — приводил тогда слова ТАСС руководителя пресс-службы ведомства Анастасии Карповой

4. Сталина на вас нет Следующий эпизод касается скандального фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». За картину зимой этого года вступился российский режиссёр Алексей Учитель , ранее ощутивший все «прелести» гонения при выпуске своей картины «Матильда» (но это — уже совсем другая история).

Учителя возмутил тот факт, что ироничная картина итальянца настолько возмутила Минкульт, что ведомство отказалось выдавать ему прокатное удостоверение.

Тогда в пылу борьбы за «Сталина» режиссёр обрушился на ведомство с обвинениями в жёстком цензурировании. Позже его поддержал коллега по цеху Алексей Попогребский , заявивший о намерении подать на министерство в суд за возрождение цензуры.

Общественность, в свою очередь, также не оценила демонстрацию Минкультом задетого самолюбия и заявления о том, что фильм поносит великого вождя и память о нём.

Пользователи Сети наперебой заявляли, что своей реакцией ведомство лишь демонстрирует немощность. Пора бы уже попроще относиться к художественному вымыслу.

Завершающим аккордом в нашей небольшой подборках о фейлах Минкультуры станет сегодняшнее задержание фигурантов дела Минкульта о хищениях в Эрмитаже — экс-замминистра Григория Пирумова и, как считает следствие, его подельника, бизнесмена Никиты Колесникова

Тут рассказывать нечего, надо смотреть. News. ru ранее опубликовал красочный фоторепортаж о любителе искусства.

Скажем, лишь, то, что Пирумов и Колесников (а также ещё несколько чиновников Минкультуры) были осуждены в 2017 году за трату бюджетных средств, выделенных культурным ведомством на реставрацию памятников истории и архитектуры, в том числе Эрмитажа.

Тогда же в рамках уголовного дела выяснилось, что чувашский бизнесмен действовал сообща с чиновниками министерства. Цель организованной преступной группировки была в «системном хищении бюджетных средств» путём обеспечения выигрышей тендеров подконтрольными им компаниями, утверждении липовой документации о выполненных работах и обналичивании похищенных денег.