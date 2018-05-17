Самые громкие скандалы Минкультуры 

Переплюнуть загадочность российской культуры может, пожалуй, только русская душа. Истории, происходящие при непосредственном участии Минкульта РФ эпохи Владимира Мединского, лишний раз подтверждают, что сходу разобраться во всех культурных перипетиях и иных скандалах, в которых погрязло ведомство, не удастся ни с первого, ни со второго и даже ни с третьего раза.
News.ru рассказывает о самых громких скандалах.
1. Страсти по диссертации
Логично начать с самого министра. В прошлом году по всей стране гулом прошла новость о том, что диссертация-то у Владимира Ростиславовича — ненастоящая!
Тогда с этим громогласным заявлением выступил активист «Диссернета» Иван Бабицкий. Мужчина не ограничился словами, а перешёл к действиям и направил официальное заявление главе экспертного совета по истории ВАК Павлу Уварову.
В документе он указал целый список нарушений, которые усмотрел в действиях диссертационного совета исторического факультета МГУ на заседании от 7 февраля 2017 года.
Во-первых, писал Бабицкий, совет не создал соответствующую комиссию.
Во-вторых, не назначил дату заседания за 15 дней, как положено.
В-третьих, не пригласил на это самое заседание заявителей и автора диссертации (Мединского, в смысле).
И в — четвёртых, совет присвоил заседанию статус закрытого, хотя должен был сделать его доступным для всех желающих.
По словам профессора Сергея Мироненко, в день, когда должен был защищаться министр, в аудиторию влетел декан истфака Иван Тучков и распорядился, чтобы все, кто не входит в диссовет, вышли из помещения. И это учитывая, что сам Тучков тоже не входил в совет.
Перед тем, как повиноваться, присутствующие провели своего рода голосование. По результатам которого 12 человек поддержали позицию декана, 6 отказались это делать, а один — воздержался.
В общем, история получилась очень мутная. В пресс-службе Минкульта объяснили скандал, устроенный Бабицким, его желанием хайпануть прославиться на имени Мединского.
При этом, как и полагается представителю культурного ведомства, пресс-секретарь Ирина Казначеева красиво обрамила своё отношение к активисту, проведя параллель с персонажем юмористического рассказа Антона Павловича Чехова «Радость».
«Усердие и энтузиазм «активиста» Бабицкого, его, надеюсь, бескорыстная борьба с министром отчасти напоминают действия чеховского персонажа — коллежского регистратора Кулдарова», — заявила она.
История закончилась, так и не начавшись. Вопрос: «Является ли научной и по правилам защищённой диссертация Мединского?» превратился в риторический.
2. Мой друг Кирилл Серебренников
Поехали дальше. А дальше у нас идёт детективный скандал, связанный с деятельностью художественного руководителя «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.
Распинаться, что там да как было, есть и будет, сложно и бессмысленно, потому как никто, собственно, не знает ответа на эти вопросы.
АГН «Москва»/Антон Кардашов
Кирилл Серебренников
Но тезисно всё-таки расскажем: Серебренникову предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно документам следствия, режиссёр вместе с подельниками присвоил порядка 68 миллионов рублей, которые должен был вложить в проект «Платформа». Вину свою он признавать отказался и заявил, что все деньги были вложены в дело, и министерство об этом прекрасно знает.
Резонанс раскол культурное и не очень общество на две половины: одни заявляли, что ведомство просто так ничего не придумывает, закон для всех равен и всё в этом роде, другие — в основном актёры, режиссёры и другие деятели искусства — хором заявляли, что все нападки — это ложь и провокация. Чтобы закрепить свою позицию в Сети даже создали хэштег #мойдругКириллСереберенников. Если найти его и пройти по нему, можно узнать чуть больше интересных подробностей.
Финал этой истории пока остаётся открытым: Серебренников находится под домашним арестом, подробностей по данному уголовному делу появляется с каждым днём всё больше, но яснее от этого ситуация не становится.
3. «Мстители» — ничто, Мединский — всё 9 мая 2018 года — в День Победы — в российский прокат должен был выйти фильм «Мстители: война бесконечности», произведённый на родине заядлых друзей России — в США. Однако, по решению министра Мединского, выход ленты притормозили.
Аргументом было то, что в день празднования победы над фашистской Германией в России должен быть сделан упор на отечественные фильмы. Таким образом, альтернативой стал замечательный фильм режиссёра-дебютанта Константина Хабенского «Собибор», рассказывающий о страшных событиях во время Второй мировой в нацистском лагере смерти. Лента, не нуждающаяся в каких-либо комментариях, ещё до старта вызывала интерес у зрителей и абсолютно не нуждалась в таком неоправданном навязывании.
После выяснилось, что одним из идейных вдохновителей кинокартины выступил сам Мединский. Есть предположения, что отношение к фильму он имел вполне посредственное, однако не учесть минимальных правок, инициированных чиновником, киношники не могли — себе дороже.
После в Минкульте заявили, что амбициозный министр реализовал себя и в других российских картинах — где-то идею подкинул, где-то сценарий написал.
«Владимир Ростиславович является лишь автором идеи фильма «Собибор», но он также является автором идеи и других фильмов, включая «Движение вверх», и при этом никогда этого не афиширует», — приводил тогда слова ТАСС руководителя пресс-службы ведомства Анастасии Карповой.
4. Сталина на вас нет Следующий эпизод касается скандального фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». За картину зимой этого года вступился российский режиссёр Алексей Учитель, ранее ощутивший все «прелести» гонения при выпуске своей картины «Матильда» (но это — уже совсем другая история).
Учителя возмутил тот факт, что ироничная картина итальянца настолько возмутила Минкульт, что ведомство отказалось выдавать ему прокатное удостоверение.
Тогда в пылу борьбы за «Сталина» режиссёр обрушился на ведомство с обвинениями в жёстком цензурировании. Позже его поддержал коллега по цеху Алексей Попогребский, заявивший о намерении подать на министерство в суд за возрождение цензуры.
Общественность, в свою очередь, также не оценила демонстрацию Минкультом задетого самолюбия и заявления о том, что фильм поносит великого вождя и память о нём.
Пользователи Сети наперебой заявляли, что своей реакцией ведомство лишь демонстрирует немощность. Пора бы уже попроще относиться к художественному вымыслу.
5. Ах, Эрмитаж
Завершающим аккордом в нашей небольшой подборках о фейлах Минкультуры станет сегодняшнее задержание фигурантов дела Минкульта о хищениях в Эрмитаже — экс-замминистра Григория Пирумова и, как считает следствие, его подельника, бизнесмена Никиты Колесникова.
Тут рассказывать нечего, надо смотреть. News. ru ранее опубликовал красочный фоторепортаж о любителе искусства.
Скажем, лишь, то, что Пирумов и Колесников (а также ещё несколько чиновников Минкультуры) были осуждены в 2017 году за трату бюджетных средств, выделенных культурным ведомством на реставрацию памятников истории и архитектуры, в том числе Эрмитажа.
Тогда же в рамках уголовного дела выяснилось, что чувашский бизнесмен действовал сообща с чиновниками министерства. Цель организованной преступной группировки была в «системном хищении бюджетных средств» путём обеспечения выигрышей тендеров подконтрольными им компаниями, утверждении липовой документации о выполненных работах и обналичивании похищенных денег.