Бурляев: Вся страна — в торговых центрах, а нужные культурные

«Я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России», — заявил газете ВЗГЛЯД народный артист России Николай Бурляев . Так он прокомментировал раздел «суперуказа» Путина, посвященный развитию сферы культуры.

«У нас после перестройки культура была отдана на откуп частным лицам, которые начали строить кинотеатры и залы, где демонстрировалась американская кинопродукция и культура. За последние 30 лет российский кинопрокат превратился в филиал Голливуда, и в обществе в области культуры царствует закон вседозволенности», — заявил народный артист России, член Общественного совета при Министерстве культуры Николай Бурляев.

«Конечно же, нам нужны новые культурные центры. Вся страна — в торговых центрах, а нужные культурные. Государству уже пора задуматься, какое поколение мы на такой культуре сформируем, и действительно строить новые центры культуры, которые поборются с американскими монстрами кинопроката и шоу-бизнеса, которые понижают духовный уровень», — посетовал артист.

Бурляев напомнил: в 2014 году президент издал указ «Об учреждении Основ государственной культурной политики». «Это судьбоносный указ. Как говорит наш министр культуры, он стал конституцией для чиновников Минкультуры. Хотя я вижу, что этот указ до сих пор очень слабо исполняется», — продолжил Бурляев.

«Потому я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России. Конечно, это стоит больших денег, но если мы думаем над тем, кому, какому поколению мы будем передавать Россию — этим нужно обязательно заниматься», — подытожил Бурляев.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения, а также затрагивает развитие культуры в РФ.

Как уточнял ТАСС , пункт 12 документа полностью посвящен сфере культуры. Правительству при разработке национальной программы в сфере культуры поручено обратить особое внимание на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ.

Предусмотрено создание или реконструкция культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Правительству указано обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Чиновники обязаны помогать продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства. В том числе, президент велел создать национальный молодежный симфонический оркестр.

Кроме того, Путин распорядился о создании (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, о развитии муниципальных библиотек. Решено также создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах России.

Путин также указал создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, расширить подготовку кадров для организаций культуры, модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта. Не забыл президент и о поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.