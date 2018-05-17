Речевое воздействие исследовали в Обручевском районе

Гости Института Пушкина побывали на лекции профессора Ирины Лешутиной.

«От сердца к сердцу нити проложить. И как живой с живыми говорить» — таково требование к ораторскому искусству — риторике. Риторика сегодня рассматривается как раздел более общей науки — науки о речевом воздействии, которая в настоящее время становится наиболее востребованной. Каковы основные понятия речевого воздействия? Что такое эффективность коммуникации? Каковы факторы успеха вербального и невербального речевого воздействия? На все эти вопросы в Университетскую субботу нашли ответы участники встречи.