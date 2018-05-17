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Всегда готовы! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года было принято решение о создании детской коммунистической организации пионеров. Поначалу пионерская организация носила имя Спартака, а с 1924 года — имя Ленина. Переоценить роль пионерской организации в формировании человека нового типа невозможно.
В 1970 году в эпоху расцвета СССР было создано 120 тысяч пионерских дружин, которые объединяли 23 миллиона детей от 9 до 14 лет. Таких массовых организаций ни в СССР, ни в мире не было. Надо было очень постараться, чтобы тебя не приняли в пионеры. Законы пионеров — этический кодекс идеального ребенка в стране строителей коммунизма. Пионеры собирали макулатуру и металлолом, играли в военно-патриотическую «Зарницу», «Золотую шайбу» и «Кожаный мяч», ходили в походы, занимались в кружках дворцов пионеров, помогали ветеранам, выпускали стенгазеты. Дети готовились к правильной взрослой жизни, и никакого изъяна в том не было.
Надо признать, идея детской организации сродни плану ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России. — «ВМ») и проекту модернизации страны, которые зародились еще до революции. Мало того, детские организации — плод развитого империализма и колониализма. Организация скаутов (по-английски — разведчики) была создана в начале ХХ века во время Англо-бурской войны в Южной Африке. Скауты были популярны на Западе и готовили молодежь к службе в армии. «Будь готов!» — традиционный девиз скаутов.
Движение скаутов развивалось и в России. Цесаревич Алексей был записан в Царскосельскую дружину скаутов. После революции комсомол объявил движение скаутов контрреволюционным, хотя в нем не было политической окраски. Это был конкурент, молодежь следовало перетянуть под новые знамена. Крупская писала, что надо создать организацию скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию. Поначалу комсомол пытался приручить скаутов, возникли отряды юк-скаутов (юных коммунистов). Но потом решили распустить скаутов, одни лидеры были арестованы, а другие благоразумно перековались.
Создателем пионерской символики стал бывший лидер скаутов Иннокентий (Кеша) Жуков, имя которого уже в Советском Союзе было забыто. Но именно Жуков придумал галстук, значок с костром, ответ «Всегда готов!» и, главное, само название — пионер. Жуков был учителем географии, ходил с учениками в дальние походы и имел почетное звание «Старший пионер Республики». Словом, это был совсем не тот учитель, который, как в нынешние времена, «пропил глобус». До выхода на пенсию Иннокентий Жуков работал в школах Бауманского района Москвы.
Штаб пионерской организации находился напротив ЦК КПСС, где сейчас работает Администрация президента РФ. Во главе пионерской организации стояли замечательные руководители — Алевтина Федулова и Людмила Шевцова, которые выросли до вице-спикеров российского парламента, что говорит о государственном масштабе пионерской организации.
В новейшей истории все попытки воссоздать авторитетную молодежную организацию закончились неудачей. ДНК пионеров расшифровано, но слепить заново пионерскую дружину пока не удается. И очень жаль. Как бы сегодня пригодился, к примеру, такой закон: слово пионера не расходится с делом. Хотя попытки делаются. Самая очевидная из них — создание движения «Юнармия».
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