В лермонтовской библиотеке вспомнят князя Андрея Боголюбского

20 мая в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова проведут тематическую программу. Участники программы смогут узнать о жизни Андрея Боголюбского . Как рассказывают сотрудники библиотеки, именно при сыне Юрия Долгорукого — Андрее Боголюбском начался рассвет княжества Владимиро-Суздальского. За время своего правления он подчинил многие земли и смог завоевать весомое политическое влияние на северо-востоке Руси.

Князь развернул во Владимире крупное строительство. И это не одно его знаменитое деяние. Гости встречи подробнее познакомятся с его жизнью и деятельностью.

После этого, будет организовано музыкальное мероприятие. Оно пройдет при участии воспитанников МССМШ имени Гнесиных. Концертом Салона изящных искусств «Русский Ренессанс» будет руководить Алексей Егоров

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.