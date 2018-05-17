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В лермонтовской библиотеке вспомнят князя Андрея Боголюбского
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В лермонтовской библиотеке вспомнят князя Андрея Боголюбского 

Управа района Сокольники 52 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
20 мая в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова проведут тематическую программу. Участники программы смогут узнать о жизни Андрея Боголюбского. Как рассказывают сотрудники библиотеки, именно при сыне Юрия Долгорукого — Андрее Боголюбском начался рассвет княжества Владимиро-Суздальского. За время своего правления он подчинил многие земли и смог завоевать весомое политическое влияние на северо-востоке Руси.
Князь развернул во Владимире крупное строительство. И это не одно его знаменитое деяние. Гости встречи подробнее познакомятся с его жизнью и деятельностью.
После этого, будет организовано музыкальное мероприятие. Оно пройдет при участии воспитанников МССМШ имени Гнесиных. Концертом Салона изящных искусств «Русский Ренессанс» будет руководить Алексей Егоров.
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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