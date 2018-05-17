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Столичные суворовцы побывали на выставке литографий
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Столичные суворовцы побывали на выставке литографий 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
17 мая в Центральном музее Вооруженных Сил впервые в России открылась выставка литографий, посвященная 140-летию освобождения Болгарии от Османского ига.
В мероприятии участвовали столичные суворовцы и кадеты, а также дети болгарских дипломатов.
— Называется выставка «Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века», — отметил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров. — И это не простые слова. Наши народы многое связывает: у нас общие славянские корни. Русские всегда помогали болгарскому народу в освобождении, мы вместе сражались против фашистов.
Со слов руководителя суворовцев, столичные кадеты вместе с ассоциацией «Кадетское братство» стали инициаторами проведения таких мероприятий.
Московский кадет Артем Шимонян специально на вечере исполнил песню «Алеша» — о памятнике русскому солдату, установленном в Болгарии. А ансамбль «Болгарская роза» из дружественной страны исполнил танец.
Во время мероприятия столичные школьники общались со своими болгарскими сверстниками.
— Мой прадедушка Иван Шпак был участником Великой Отечественной войны, награжден медалями и орденами, и я горжусь им, поэтому решил стать кадетом, — рассказывает ученик Таганского кадетского корпуса Богдан Шпак. — И обязательно поступлю в военное училище.
А участники ансамбля «Болгарская роза» Иван Райнус и Юлия Нелюбина отметили, что у них в стране тоже есть кадеты.
— А еще мы любим танцы и решили выступить на русско-болгарском вечере, посвященным воинам, — рассказывает Иван.
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