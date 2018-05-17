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В библиотеке на 1-й Хуторской отметят День семей
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В библиотеке на 1-й Хуторской отметят День семей 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В ближайшую пятницу, 18 мая, в библиотеке №40 на 1-й Хуторской улице отметят Международный день семей. Для читателей устроят чаепитие и мастер-класс. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина. — Такой праздник, как Международный день семей, невозможно обойти стороной. Наши сотрудники приготовили для читателей познавательно-развлекательную программу «Мама, папа, я — дружная семья», — поделилась Тимчишина. Начало в 19.00, вход свободный. Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)
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