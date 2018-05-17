В библиотеке на 1-й Хуторской отметят День семей

В ближайшую пятницу, 18 мая, в библиотеке №40 на 1-й Хуторской улице отметят Международный день семей. Для читателей устроят чаепитие и мастер-класс. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина. — Такой праздник, как Международный день семей, невозможно обойти стороной. Наши сотрудники приготовили для читателей познавательно-развлекательную программу «Мама, папа, я — дружная семья», — поделилась Тимчишина. Начало в 19.00, вход свободный. Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)