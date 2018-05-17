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Главком ВМФ поздравил Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге с получением приза «Большая медведица» за благотворительную работу
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Главком ВМФ поздравил Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге с получением приза «Большая медведица» за благотворительную работу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ассоциация вручает приз — статуэтку с 2003 года за работу, проделанную в интересах социально незащищенных жителей Петербурга, в поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших военнослужащих.
Центральный военно-морской музей стал лауреатом приза «Большая медведица» одноименной Ассоциации объединений. Приз и диплом за победу в номинации «За помощь в организации мероприятия» был вручен директору ЦВММ Руслану Нехаю на ежегодной церемонии награждения, в которой принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв поздравил и поблагодарил руководство и сотрудников Центрального Военно-Морского Музея за благотворительную просветительскую работу.
Приз — статуэтку «Большая медведица» Ассоциация «Большая медведица» вручает с 2003 года за работу, проделанную в интересах социально незащищенных жителей Петербурга, в поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших военнослужащих.
Это награда за милосердие, душевную щедрость, сострадание и сопереживание. В номинациях отмечают мужество, труд, воинскую доблесть петербуржцев. Лауреатами приза становились жители блокадного Ленинграда и офицеры, воевавшие в горячих точках, компании и представители бизнеса, которые возрождают в Петербурге традиции меценатства и благотворительности. В числе награжденных многодетные семьи, педагоги, медицинские работники, артисты и творческие коллективы.
Награда стала признанием большого вклада в организацию и проведение благотворительных акций Центрального военно-морского музея, который на протяжении нескольких последних лет стал традиционной площадкой для проведения церемоний награждения призом «Россия молодая». Его получают лучшие воспитанники общеобразовательных военных учебных заведений Санкт-Петербурга, среди которых дети из многодетных семей или оставшиеся без попечения родителей, а также погибших при исполнении служебных обязанностей.
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