Главком ВМФ поздравил Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге с получением приза «Большая медведица» за благотворительную работу

Ассоциация вручает приз — статуэтку с 2003 года за работу, проделанную в интересах социально незащищенных жителей Петербурга, в поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших военнослужащих.

Центральный военно-морской музей стал лауреатом приза «Большая медведица» одноименной Ассоциации объединений. Приз и диплом за победу в номинации «За помощь в организации мероприятия» был вручен директору ЦВММ Руслану Нехаю на ежегодной церемонии награждения, в которой принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов

Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв поздравил и поблагодарил руководство и сотрудников Центрального Военно-Морского Музея за благотворительную просветительскую работу.

Приз — статуэтку «Большая медведица» Ассоциация «Большая медведица» вручает с 2003 года за работу, проделанную в интересах социально незащищенных жителей Петербурга, в поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших военнослужащих.

Это награда за милосердие, душевную щедрость, сострадание и сопереживание. В номинациях отмечают мужество, труд, воинскую доблесть петербуржцев. Лауреатами приза становились жители блокадного Ленинграда и офицеры, воевавшие в горячих точках, компании и представители бизнеса, которые возрождают в Петербурге традиции меценатства и благотворительности. В числе награжденных многодетные семьи, педагоги, медицинские работники, артисты и творческие коллективы.

Награда стала признанием большого вклада в организацию и проведение благотворительных акций Центрального военно-морского музея, который на протяжении нескольких последних лет стал традиционной площадкой для проведения церемоний награждения призом «Россия молодая». Его получают лучшие воспитанники общеобразовательных военных учебных заведений Санкт-Петербурга, среди которых дети из многодетных семей или оставшиеся без попечения родителей, а также погибших при исполнении служебных обязанностей.