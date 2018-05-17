Какие надежды возлагали на Гитлерюгенд в Третьем рейхе

Адольф Гитлер был уверен в том, что существование «тысячелетнего рейха» можно обеспечить только путем соответствующего воспитания молодого поколения. Для достижения цели был создан «Гитлерюгенд». Организация, в которую должен был вступить каждый немецкий ребенок, достигший необходимого возраста.

«Вы больше не принадлежите себе»

Развитие организации шло совместно с усилением влияния партии, уже с 1926 года участники движения повсеместно участвовали в предвыборных компаниях НСДАП: распространяли листовки, расклеивали плакаты, писали лозунги. Собственно, в годы Веймарской республики, были неоднократные попытки ограничить деятельность «Гитлерюгенд». Так, в 1930 году власти Ганновера установили запрет на вступление школьников в организацию, подобные меры были предприняты и в других федеральных землях, однако все они не увенчались успехом. Едва власти запрещали какую-нибудь ячейку «Гитлерюгенда», как та возрождалась под другим названием, например, «Друзья природы». С приходом нацистов к власти, в 1933 году, организация основательно укрепила свои позиции, став полноправной частью нацистской партии. Руководителем «Гитлерюгенда» стал Бальдур фон Ширах — верный последователь Гитлера, который пообещал сплотить вместе всю немецкую молодежь.

Единая партия — единая молодежь

Как НСДАП стала единственной партией в Германии, так и «Гитлерюгенд» должен был стать единственной в своем роде организацией. С 1933 года партийная верхушка старается сосредоточить всю работу с немецкой молодежью на своей организации. Общая численность «Гитлерюгенда» на 1934 год составляла около трех миллионов человек. В 1936 году был выпущен закон о «Гитлерюгенд», который установил уже обязательное членство практически всех немецких детей в организации.

Молодежь руководит молодежью

«Гитлерюгенд» был организован по принципу настоящего военного ордена. Младшая группа: мальчики от 10 до 14 лет — «Немецкая молодежь»; с 14 до 18 лет — собственно «Гитлерюгенд». Женская организация в составе «Гитлерюгенд»: девочки в возрасте от 10 до 14 лет — «Союз девочек»; от 14 до 18 лет — «Союз немецких девушек». Фактически участие в организации начиналось уже в самом раннем возрасте. Ежегодно, 15 марта, каждый достигший десятилетнего возраста мальчик был обязан зарегистрироваться в Имперской молодёжной штаб-квартире, где изучали сведения о ребёнке и его семье. Особое внимание уделялось его «расовой чистоте». После врачебных обследований и физических испытаний, кандидат мог быть принят в организацию.

Передовые кадры режима

После принятия закона «О Гитлерюгенд», его члены автоматически становились будущими кадрами партийных организаций и армии. В «Гитлерюгенде» важнейшее внимание уделялось таким темам, как расовая теория, немецкая история и политическое страноведение. Однако наиболее важным процессом была физическая подготовка. В основу спортивного развития ставились всевозможные соревнования. С 1935 года ежегодно стали проводиться спортивные состязания. Дети соревновались в лёгкой атлетике, рукопашном бою и командным видам спорта. С 1937 года была введена стрельба из огнестрельного оружия. Сами воспитанники всегда мечтали исполнить «долг перед родиной». Каждый из них хотел служить рейху и фюреру на полях сражений. Учитывая то, что многие преподаватели учебных учреждений «Гитлерюгенда» были боевыми офицерами— желание «отдать свой долг» усиливалось в разы.

Крах немецких надежд

С суровой реальностью молодежь, которая «думает и поступает по-немецки» столкнулась к концу войны. Режим мог надеяться на готовность людей нести жертвы ибо смерть за фюрера считалась честью. К 1944 году партийная верхушка активно использовала эту «ценность», призывая членов «Гитлерюгенда» в войска. К концу войны в армии появились шестнадцатилетние солдаты. Более того, в последние недели войны в армию приходили даже двенадцатилетние добровольцы с желанием «спасти Германию». «Мы родились, чтобы умереть за Германию», — гласил один из типичных лозунгов «Гитлерюгенда». Но фронтовой опыт «добровольцев» равнялся нулю, да и большинство фронтовиков даже не считали их за своих «братьев по оружию». Многие из членов организации у них погибли сразу в первом бою.