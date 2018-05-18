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RT запустил конкурс на лучшую колоризацию фотографий семьи Романовых
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RT запустил конкурс на лучшую колоризацию фотографий семьи Романовых 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Телеканал RT в рамках фотопроекта #Romanovs100 объявил конкурс на лучшую колоризацию фотографий последней царской семьи Российской империи.
RT выбрал десять снимков Николая II и его родных, три из которых в итоге было решено включить в конкурсную программу. Теперь любой пользователь может выбрать понравившееся ему фото и превратить его в цветное. Разместить получившуюся иллюстрацию можно в Facebook, Twitter или Instagram, сопроводив хэштегом #Romanovs100.
В начале июля победителей выберет бразильская художница Марина Амарал, известная своими экспериментами по колоризации чёрно-белых исторических фотографий. Авторы лучших работ получат англоязычные книги с цветными иллюстрациями Амарал "#1917LIVE — История русской революции в твитах" и «The Colour of Time: A New History of the World, 1850—1960» ("Цвет времени: новая история мира, 1850—1960").
#Romanovs100 — это своеобразный исторический фотопазл, созданный на платформе соцсетей и рассказывающий историю царской семьи через их собственные снимки. Романовы были одними из первых фотолюбителей в мире: у них было несколько камер, на которые фиксировалось практически каждое значимое событие их семейной жизни.
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