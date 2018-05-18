Юлия Михалкова взяла в руки кисть и продала первую картину

Звездная актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приняла участие в благотворительном аукционе и продала первую в своей жизни картину, которая оценивалась в 1 рубль. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, сообщает в пятницу, 18 мая, «АиФ-Урал»

Нарисованный пейзаж актриса шоу «Уральские пельмени» презентовала на благотворительном аукционе «Белый цветок», который состоялся накануне в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Кирилла

«Эта картина называется «Темный снег». Я рисовала ее сама. Картина помнит тепло моих рук и искру моих детских воспоминаний: как я гуляла в Верхней Пышме по снегу, как я шла по темной тропинке, увешанной темными ветками, и в конце видела свет, я шла к нему», — презентовала свое творчество Юлия Михалкова

Друзья! Как прекрасно, что в России появляется все больше представителей бизнеса, направляющих прибыль не только в офшор или на рост производства, но и на приумножение добродетели. На благотворительность. Сегодня по благословению митрополита Кирилла я приняла участие в благотворительном аукционе «Белый цветок», по итогам которого все собранные средства направляются в православную службу милосердия, в помощь детям и одиноким матерям. В качестве лота я выставила картину «Теплый снег». Я нарисовала ее сама — она до сих пор хранит тепло моих рук и яркую искорку детских воспоминаний о долгих, уютных прогулках по зимнему лесу. Я предложила стартовую цену в один рубль и… Картина ушла за значительную сумму! Я счастлива, что каждый потраченный рубль подарит добро и успокоение тем, кто в этом так нуждается. Милые мои, а вы участвуете в благотворительности? Ваша Юля #белыйцветок #ЮлияМихалкова

Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 17 Май 2018 в 8:26 PDT Несмотря на то, что стартовая цена картины оценивалась в 1 рубль, в итоге ее приобрели за более значимую сумму. Правда, стоимость итоговой цены Юлия Михалкова не раскрыла. Актриса в свою очередь добавила, что приятно, когда представители бизнеса направляют свою прибыль не только в офшор, но и на добродетель.

Все собранные средства от благотворительного аукциона будут направлены в православную службу милосердия, в помощь детям и одиноким матерям.