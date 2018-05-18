Под сенью девушек в аду

На 71-м Каннском фестивале показали один из главных фильмов основного конкурса — драму замечательного корейского режиссера Ли Чан-дона «Пылающий», посвященную литературе, кредитам и не самой счастливой любви. Обречены — но уже по-другому — и отношения героев картин китайца Би Ганя и поляка Павла Павликовского.

В самой пронзительной сцене «Пылающего», новой картины корейца Ли Чан-дона (одного из лучших представителей по-прежнему самой интересной национальной кинематографии планеты), парень и девушка сплелись ложечками на односпальной кровати — причем обнимает она его, а не наоборот. Обнимает — и ублажает, запустив руку в трусы. Монтажная склейка — и юноша, несколько заторможенный, мечтающий о писательской карьере сын фермера Ли Чжон-су (Ю А-ин), оказывается в кадре уже один, хотя и действительно, со слегка спущенными ниже пояса штанами. Девушка по имени Хэ-ми (Чон Джон-со), впрочем, является плодом его воображения лишь частично: несколько недель назад Чжон-су действительно случайно наткнулся на нее у входа в строительный гипермаркет, а она произнесла: «Не узнаешь меня? Мы росли по соседству. Я просто сделала пластику».

За месяц бойкая, болтливая Хэ-ми успеет бывшего соседа в себя влюбить, скататься в Африку, вернуться оттуда под ручку с новым бойфрендом — необъяснимо богатым и возмутительно учтивым сибаритом на Porsche Беном (Стивен Ян) — еще немного попудрить Чжон-су мозг, а затем бесследно пропасть. Куда и почему? Чжон-су, только тут с опозданием признающийся себе в любви к исчезнувшей девушке, начнет собственное расследование — попутно остерегая соседние с фермой парники его арестованного за драку с полицейским отца: Бен по секрету признался, что раз в пару месяцев развлекается поджогами чужих теплиц и новую мишень выбрал как раз где-то поблизости. Куда более насущной и навязчивой интригой, впрочем, в «Пылающем» служит вопрос, почему у горе-литератора Чжон-су, фаната Фолкнера и не большого мастера разговоров, всегда так растерянно разинут рот.

Харуки Мураками , автора лежащего в основе «Пылающего» рассказа, трудно назвать особенно глубоким писателем — и экранизация неизбежно заимствует у него не столько мудрый, сколько мудрствующий сюжет, в котором есть довольно предсказуемый хичкоковский жанровый перевертыш и совсем уж наивная постмодернистская ирония (прямо обозначенная в одном из диалогов напыщенным, но неплохо артикулирующим свое мировоззрение Беном: «Это метафора, Хэ-ми. Не знаешь что такое метафора? Спроси у Чжон-су, он же писатель», — молчун Чжон-су предпочтет скрыться вместо ответа в уборной). Но Ли Чан-дон, впрочем, режиссер как раз тонкий — и подлинную драму из этого грошового сюжета он высекает деталями, отступлениями, периферией истории: вот этими вечно распахнутыми губами отчаянно нуждающегося хоть в каком-то взрослении героя, проскакивающими в полных позерства или бахвальства монологах персонажей зернами истины, сообщающими о происходящем куда больше слов общими и средними планами — то впечатляюще живописными, то, напротив, нагроможденными, тесными, как узкие сеульские улочки.

Этот контраст между поверхностным, заметно — особенно на фоне предыдущей работы Ли Чан-дона, ошеломительно мудрой «Поэзии» — плоским сюжетом и насыщенной, многозначительной и сложносочиненной последовательностью режиссерских решений и сам становится в «Пылающем» отдельным элементом конструкции фильма, даже, наверное, последовательным авторским методом. Глубина, панорамная полнота взгляда Ли Чан-дона на жизнь даже этих, довольно бессмысленно существующих персонажей становится спасительным ответом на ничтожность этого самого бытия, каковую Ли Чан-дон своим вниманием к деталям и частностям безжалостно разоблачает. Пластические операции и поездки в Африку оказываются оплачены безнадежным овердрафтом кредитных карт, отцы залетают на зону из-за неразрешимых проблем с управлением гневом, исчезающие на пятнадцать лет матери чудесно являются, лишь чтобы попросить в долг — а над всем этим гудит монотонный голос северокорейской пропаганды, доносящийся из-за совпадающей с горизонтом границы. Ну а бенефициарами такого ненормального, свихнувшегося порядка вещей оказываются, конечно, такие вот Бены на Porsche, неожиданно точно охарактеризованные Чжон-су как «великие Гэтсби с неизвестным источником богатств, которых в нашей стране откуда-то взялись целые толпы». Ну, по крайней мере, жизнью они наслаждаться будут, по Ли Чан-дону, только до того момента, пока Чжон-су и ему подобные не узнают наконец, что же такое метафора.

В показанном в программе «Особый взгляд» фильме китайца Би Ганя «Пикник на обочине» галлюцинаторный потенциал любви, по касательной затронутый Ли Чан-доном, и вовсе оказывается главным объектом режиссерского интереса — который выливается и в полноценный, пусть и в чем-то наследующий стилю Вонга Кар-вая и Ли Юк-вая, но оригинальный авторский подход. «Чем меньше знаешь, тем меньше придется забыть», — произносит главный герой «Пикника», сорокалетний одиночка Люо (Хуан Цзюэ) — но себя не обманешь, и любовь к загадочной Ву Чивен (Тан Вей), с которой их разлучила жизнь двенадцать лет назад, ему не забыть никогда. Воспоминания смешиваются с фантазиями, настоящее — с прошлым, слезы — с каплями дождя, и Люо возвращается в родной город Кайли (служивший Би Ганю фоном для его предыдущего, не менее выдающегося фильма «Кайли-блюз») с четким намерением потерянную возлюбленную найти и, может быть, даже вернуть.