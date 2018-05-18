Дилан Спроус обвинил Джареда Лето в чрезмерном увлечении 18-летними моделями 

Дилан Спроус, 25-летний актер (и брат того самого Коула Спроуса, который сейчас наслаждается звездным статусом благодаря сериалу «Ривердейл»), обвинил своего коллегу по индустрии, 46-летнего Джареда Лето, в том, что актер и фронтмен Thirty Seconds to Mars приударяет за 18-летними моделями. Дилан, отметим, сделал это публично — в Twitter, так что сейчас о повышенном интересе Джареда к молоденьким моделям говорят абсолютно все.
Все началось с того, что Дилан в своем Twitter обратился к Джареду:
«Йо, Джаред, ты уже ко всем моделям в возрасте 18-25 подкатил в директ, каков процент успеха?»
Yo @JaredLeto now that you’ve slid into the dm’s of every female model aged 18-25, what would you say your success rate is?
— Dylan Sprouse (@dylansprouse) 16 мая 2018 г.
Сообщением Дилана заинтересовались не только СМИ, но и, например, режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, который ответил Спроусу:
«В интернете он начинает с 18-летних?»
He starts at 18 on the Internet?
— James Gunn (@JamesGunn) 16 мая 2018 г.
СМИ усмотрели в сообщении Ганна намек на то, что Лето в реальной жизни «начинает» с девушек помладше — поскольку режиссер еще в 2015 году обвинял актера в связях с несовершеннолетними.
Хотя Дилан обратился к Джареду напрямую, через @, сам Лето постепенно разгорающийся скандал не комментирует никак — и его представители тоже хранят молчание.
попкорнnews