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Джареда Лето обвинили в педофилии и преследовании молодых моделей
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Джареда Лето обвинили в педофилии и преследовании молодых моделей 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето получил неожиданную претензию в Twitter от 25-летнего актера Дилана Спроуса. Дилан — возможно, руководствуясь личными мотивами — обвинил Лето в сталкинге молодых моделей.
— написал Спроус и получил неожиданный ответ от режиссера Джеймса Ганна. «В интернете он начинает с 18?» — спросил Ганн, намекая на то, что в реальной жизни актер предпочитает девушек еще моложе. В комментариях к твиту подписчики актера сразу же вспомнили, что несколько лет назад Джареда обвиняло в домогательствах сразу несколько женщин. Пока эти выпады никак не были прокомментированы представителями актера.
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Фото:Instagram
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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