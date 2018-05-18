Джареда Лето обвинили в педофилии и преследовании молодых моделей

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето получил неожиданную претензию в Twitter от 25-летнего актера Дилана Спроуса . Дилан — возможно, руководствуясь личными мотивами — обвинил Лето в сталкинге молодых моделей.

— написал Спроус и получил неожиданный ответ от режиссера Джеймса Ганна. «В интернете он начинает с 18?» — спросил Ганн, намекая на то, что в реальной жизни актер предпочитает девушек еще моложе. В комментариях к твиту подписчики актера сразу же вспомнили, что несколько лет назад Джареда обвиняло в домогательствах сразу несколько женщин. Пока эти выпады никак не были прокомментированы представителями актера.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram