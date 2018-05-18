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Художник комбинирует фото знаменитостей, чтобы получить идеальный образ
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Художник комбинирует фото знаменитостей, чтобы получить идеальный образ 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), используя Photoshop, создает идеальную внешность человека. Для этого он всего лишь совмещает два снимка знаменитостей и получает совершенство с чертами самых красивых людей на планете. Результаты его работы поражают!
AdMe.ru  1. Брэд Питт и Итан Хоук.
2. Эмма Уотсон и Кристен Стюарт.
3. Джаред Лето и Хит Леджер.
4. Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон.
5. Арнольд Шварценеггер и Колин Фаррелл.
6. Ченнинг Татум и Том Хиддлстон.
7. Кира Найтли и Натали Портман.
8. Хью Джекман и Майкл Фассбендер.
9. Идеальная девушка Человека-паука: Кирстен Данст и Эмма Стоун.
10. Том Хиддлстон и Дженсен Эклз.
11. Натали Дормер и Эльза Хоск.
12. Джейк Джилленхол и Мэтт Бомер.
13. Эмма Уотсон и Тейлор Свифт.
14. Крис Пратт и Харрисон Форд.
15. Анджелина Джоли и Меган Фокс.
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