Художник комбинирует фото знаменитостей, чтобы получить идеальный образ

Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), используя Photoshop, создает идеальную внешность человека. Для этого он всего лишь совмещает два снимка знаменитостей и получает совершенство с чертами самых красивых людей на планете. Результаты его работы поражают!

9. Идеальная девушка Человека-паука: Кирстен Данст и Эмма Стоун

10. Том Хиддлстон и Дженсен Эклз.

13. Эмма Уотсон и Тейлор Свифт.