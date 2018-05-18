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«Хабаровск. НАШ» стал международным
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«Хабаровск. НАШ» стал международным 

Хабаровский край сегодня 23 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня, 18 мая стартовал городской молодежный фестиваль «Хабаровск. НАШ». В этом году он стал международным и собрал более 15 тыс. участников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Мероприятие традиционно проходит накануне празднования Дня города. Участие в нем принимают школьники и студенты, воспитанники патриотических клубов, представители молодежных творческих коллективов, юные спортсмены, волонтеры.
Старт фестивалю дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он поприветствовал собравшихся, пожелал молодым активистам ярких побед на благо страны.
«Вы пришли сюда со своими родителями и педагогами, чтобы в очередной раз показать, мы — сила!, — сказал Вячеслав Шпорт. — И вместе способны сделать много добрых и полезных дел. Хабаровск и наш край устремлены в будущее. Мы живем и развиваемся благодаря талантам и достижениям земляков. Поэтому лучшие инвестиции — это инвестиции в будущие поколения. Хочу пожелать вам целеустремленности, прорывных идей, которые помогут вам творить во благо России!».
За высокие показатели в воспитании подрастающего поколения Вячеслав Шпорт вручил руководителям десяти дошкольных учреждений города благодарственные письма. Также глава региона передал представителям хабаровской мэрии сертификат на 75 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы детского сада № 208.
В этом году «Хабаровск. НАШ» приобрел статус международного. Впервые участие в фестивале примут школьники из китайских городов Хэган, Санья и Фуюань. Гости из Поднебесной прибыли в Хабаровск к своим сверстникам с дружественным визитом.
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