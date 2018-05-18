Зоофутбол и кругосветка. Куда сходить в Екатеринбурге в выходные 19-20 мая?

Смотрим на то, как животные играют футбол, разбираемся, кто лучше: Роналду или Месси , спускаемся в подземелья Березовской шахты и узнаем, как делаются деньги. Это и многое другое — в разнообразной афише «АиФ-Урал»

Роналду против Месси (6+)

Документальный фильм о двух легендах мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеле Месси. Эксперты сравнивают, как воспитывались спортсмены, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Авторы фильма пообщались с преданными фанатами футболистов, их коллегами и соперниками, чтобы дать зрителям возможность решить, кто же из спортсменов лучший.

Когда: премьера с 18 маяГде: в кинотеатрах ТРЦ «Алатырь» и «Фан Фан»Билеты: от 200 до 660 рублей

Дэдпул 2 (18+)

Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся. Еще более масштабный и еще более разрушительный, чем прежде. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем. При этом попутно ему попутно придется расправляться со всеми врагами. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.

Когда: премьера 17 маяГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаБилеты: от 100 до 690 рублей

Ночь музеев

Ежегодная акция, во время которой свои двери открывают все музеи города. В 2018 году мероприятие будет посвящено 295-летию Екатеринбурга, поэтому на многих площадках будут подготовлены экспозиции, связанные с историей уральской столицы. Вот только некоторые мероприятия, которые пройдут в рамках «Ночи музеев»:

Ночь фонтанов

Горожан ждет зрелищно-развлекательное шоу, фотовыставка «Парк в десятилетиях», детская интерактивная программа, оупен-эйр с лучшими диджеями города, пенная дискотека для детей. Кроме того, в эту ночь будут запущены светомузыкальные фонтаны.

17:00-18:30 — Детская пенная дискотека на центральной аллее

17:00-02:00: выставка «Парк в десятилетиях», концертная программа на центральной сцене, оpen-air с #DEEJAYROOMEKB

22:30 — Запуск светомузыкальных фонтанов

Когда: 19 мая, с 17 часовГде: ЦПКиО им. МаяковскогоВход: свободный

«Когда погаснут звезды, останемся только мы»

Спектакль расскажет о современном Екатеринбурге, его достопримечательностях, улицах и домах. Его можно было бы назвать кукольным спектаклем, если бы в нем участвовали куклы. Но вместо кукол в нем участвуют предметы. В руках артиста обычная коробка вдруг превратится в дом, зонт вполне может оказаться лодкой на пруду, а воздушный шар, как луна, поднимется в ночное небо.

Когда: 19 мая, 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00Где: Ельцин Центр , театральная платформа, аудитория 510Вход: по общему билету в Ельцин Центр

Зоофутбол

Свои двери в рамках «Ночи музеев» откроет Екатеринбургский зоопарк. Во время основной программы гости зоопарка смогут познакомиться с обитателями мира беспозвоночных, на площадке «Микро-футбол» посетителей ждут кивсяки, пауки-птицееды, тропические тараканы и зофобасы. Также посетители смогут увидеть как волки, тигр, тайры, слон, ягуары и другие животные играют с мячом. Кроме того, будет возможность пройти «Зооквест», посмотреть на футбольный фристайл и поучаствовать в розыгрыше призов.

Когда: 19 мая, с 19 до 22 часовГде: Екатеринбургский зоопаркБилеты: взрослый билет — 300 рублей, льготный билет (дети 5-18 лет, студенты, пенсионеры) — 100 рублей, дети до 5 лет — бесплатно

«Байки из шахты»

В рамках «Ночи музеев» можно посетить подземелья Березовского рудника. Гостей ждет погружение в историю золотодобычи на Урале, возможность прочувствовать на себе всю тяжесть и невероятный азарт профессий старателя и шахтёра. Также можно стать участником проекта «Мы памятью своей сильны», научиться искать документы, факты и строить свою родословную. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по кузнечному делу и по промывке золотоносных песков на лотке. Кроме того, на площадке будет проводиться конкурс старательского мастерства. Каждый час посетители смогут попробовать свои силы в борьбе за звание лучшего старателя и получить призы от музея.

Когда: 19 мая, с 18 до 1 часаГде: Музей-шахта «Русское золото», Березовский, поселок Ленинский, 9аБилеты: 400 рублей

Для похода с детьми

Майская прогулка

Юбилейная — 35-я — «Майская прогулка». Участникам на выбор предлагают три пешеходных маршрута: 50 км — «Классика», юбилейный маршрут на 35 км и маршрут вокруг озера Шарташ на 18 км «Шарташская кругосветка» для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей. Маршруты на 50 и 35 км пройдут вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО им. Маяковского. Маршрут на 50 км дойдет до микрорайона Химмаш. Все маршруты проходят по живописным окрестностям города, сочетая передвижение по лесным дорогам, просекам и тротуарам.

Когда: 20 мая, с 7 часовГде: старт от главного корпуса УрФУБилеты: 300 рублей

Фестивали

Sandarina Urals Tropical

Вне зависимости от погоды фестиваль подарит посетителям летнее настроение. Гостей ждут яркие коллекции, созданые более чем ста российскими дизайнерами, зажигательные DJ-сеты, приятные сюрпризы от Greenpeace и Славы ПТРК, пляжные образы и фотосессия с серфером. Также будет работать лекторий, где можно будет научиться путешествовать легко и выгодно, а также делать и обрабатывать снимки из поездок так, чтобы завидовал весь Instagram.

Те гости, которые уже давно жаждут поехать в отпуск, смогут с помощью VR-технологий совершить незабываемое путешествие: побывать в Арктике и опуститься на дно океана. Кроме того, можно будет узнать, как готовить летние блюда, делать свежий макияж и рисовать море. А популярный уличный художник Слава ПТРК расскажет посетителям фестиваля о своей работе, сыграет африканский сет и раскроет кое-какую тайну.

Где: универмаг BOLSHOY, Малышева, 71Когда: 19 и 20 мая с 12 до 20 часовВход: 150 рублей

Лекции

Как делаются деньги?

Доктор социологических наук, доцент кафедры менеджмента, политики и философии Копенгагенской бизнес-школы Улье Берг представит слушателям философский анализ о роли денег в современном капитализме. Денежные отношения осмысляются ученым через идеи Славоя Жижека, Жака Лакана и Мартина Хайдеггера . Автор книги «Как делаются деньги?» рассмотрит существующие теории денег и смоделирует процесс создания банками денег, чтобы показать основные принципы функционирования финансовой системы в современном обществе. Лекция пройдет на английском языке с последовательным переводом.

Где: Ельцин Центр, книжный магазин «Пиотровский»Когда: 20 мая, 17.00Вход: свободный

Концерты

Уральские пельмени

Когда буйки становятся ближе, когда ложишься спать обмазанным сметаной, когда диета разбивается об олинклюзив, когда чемоданы заполняются ненужными сувенирами, тогда наступает «Пляжный шизон» от шоу «Уральские Пельмени». Жители уральской столицы смогут увидеть программу, которую московскому зрителю представят только в сентябре.

Когда: 18 мая в 20 часов и 19 мая в 18 часовГде: Дворец молодежиБилеты: от 1500 до 4500 рублей

На заметку:

The Beatles Fest

Ежегодный городской музыкальный фестиваль для всей семьи. Посетителей ждет насыщенная программа. В этом году фестиваль расширяет географию, на одной сцене выступят группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Екатеринбурга и Казахстана. В список музыкантов вошли: екатеринбургская кавер-группа Tesla-band во главе с Анной Душиной, энергичная уральская группа Woland, рок-н-ролл 70-х сыграет Heavy Bongo, аутентичный рокабилли, кантри-энд-вестерн, текс-мекс исполнит группа Diddley dogs. Также можно будет услышать группы Solus Rex, MarieL, The Travelling Orchestra, Father McKenzie, The Fridays, Blues Bastards.

Хэдлайнером фестиваля станет московский коллектив The BeatLove. Это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles, признанный правообладателями. Группа максимально близко к оригиналу исполняет хиты великой четверки, а сами музыканты даже внешне похожи на «битлов». Костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, также тщательно копируются голоса, мимика и поведение музыкантов на сцене.

Где: бульвар Культуры на УралмашеКогда: 26 мая, с 13 часовВход: свободный