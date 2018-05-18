Мастерица по изготовлению чжуанской парчи из Гуанси-Чжуанского АР

Наньнин, 17 мая / Синьхуа / — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.

После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.

Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань