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Мастерица по изготовлению чжуанской парчи из Гуанси-Чжуанского АР
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Мастерица по изготовлению чжуанской парчи из Гуанси-Чжуанского АР 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Наньнин, 17 мая /Синьхуа/ — 63-летняя Тань Сянгуан родилась в уезде Биньян Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Благодаря трудолюбию и сноровке она постепенно стала выдающейся ткачихой и удостоилась титула мастера китайского прикладного искусства.
После того, как Тань Сянгуан вышла на пенсию, она приняла приглашение Гуанси-Чжуанского исследовательского института прикладного искусства, став ответственным лицом в проекте по изучению чжуанской парчи, в рамках которого исследует механизацию производства и разрабатывает новые виды чжуанской парчи.
Она руководит командой дизайнеров, разрабатывая все больше видов новой продукции, включая предметы для украшения интерьера, сувениры и модную одежду. Продукция пользуется большим спросом в Китае и за рубежом. Тан Сянгуан говорит, что хотя сама уже не может каждый день ткать парчу, однако хочет передавать культуру и технологию ткачества. Поэтому она постоянно принимает молодых учеников, преподавая все большему количеству людей технологию создания чжуанской парчи. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
ИА Синьхуа: последние новости
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