Средневековая мкзыка, игра в мафию, Дни Исландии: семь вечеров в Ростове

В ближайшие семь дней ростовчане и гости донской столицы смогут посмотреть полуфинал чемпионата России по гандболу — само собой, с участием дончанок, а также сходить на вечер джазовой музыки, поиграть в мафию и посетить бесплатные лекции по физике и математике. Подробнее — в афише 161.ru.

Пятница, 18 мая Игра в мафию в «Циферблате» (16+)

«Мафия» — одна из 50 исторических и культурно значимых игр, быстро распространившихся по миру после изобретения. По сюжету в мирном городе появляется мафия, и честные жители больше не могут спать спокойно: им нужно вычислить и выгнать всех мафиози, чтобы спастись. Игра заканчивается либо полной победой мафии, либо честных жителей.

Где: пр. Соколова, 46;когда: 19:30;стоимость: 180 рублей/час.

Полуфинал кубка России: ГК «Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (0+)

Дончанки борются за золото!

Чемпионат России по гандболу подходит к концу, и уже известны все четыре полуфиналиста. И в их числе — наш «Ростов-Дон». Ростовчанки на домашнем поле проведут первый матч против другой сильной команды — «Динамо-Синара». Но наши гандболистки уже становились чемпионками России и Европы, и снижать планку они не собираются!

Где: Дворец спорта, пер. Халтуринский, 103;когда: 19:00;стоимость: от 200 рублей.

Суббота, 19 мая Вечер средневековой музыки (18+)

Крафтовое пиво и средневековая музыка — идеальное сочетание

Ансамбль Ensemble Miraculum исполняет музыку Средневековья и раннего Ренессанса на инструментах этой эпохи, стараясь передать атмосферу времени. На концерте в субботу прозвучат песни из музыкальных сборников XIII–XIV веков. Вы сможете совершить путешествие во времени, слушая пение на латыни, галийско-португальском, старофранцузском и староитальянском языках под аккомпанемент виелы и средневековой лютни.

Где: проспект Соколова, 52А;когда: 21:00;вход свободный.

Воскресенье, 20 мая Лекции о математическом мышлении и пространстве-времени (12+)

В кинозале ДГПБ пройдут две лекции проекта «Наука-Pro». Во время первой «О простоте математики» покажут решения некоторых элементарных и неэлементарных задач и продемонстрируют, что многое в математике достаточно просто и изящно. А на второй гостям расскажут о гравитационных волнах и гравитационно-волновой астрономии.

Где: ДГПБ, Пушкинская улица, 175А;когда: с 13:00;вход свободный.

Понедельник, 21 мая Выставка «Образы изменчивого мира» (0+)

На выставке представлены произведения XII–сер. XX века из собрания музея, созданные мастерами Китая, Японии, Вьетнама и Монголии: фигура божества долголетия Шоу Сина, монументальные парные вазы для хранения чайного листа, монохромные сосуды с глазурью, белый фарфор без росписи, представление о котором дают небольшая вазочка с ручками в виде стеблей бамбука и статуэтка богини милосердия Гуаньинь и многое другое.

Где: просп. Чехова, 60;когда: 10:00-18:00 до 6 июня;стоимость: 130 рублей.

Вторник, 22 мая Дни Исландии в Ростове (0+)

Ростов и Исландия станут чуточку ближе

Со вторника по четверг в Донской государственной публичной библиотеке пройдут Дни исландской культуры. Гостей ждут интересные выставки, кинофильмы и презентации книг. Расписание на вторник:

15:00–15:20 — торжественное открытие — литературная гостиная, 3-й этаж ДГПБ;

15:35–16:00 — презентация книги Ауртни Бергманна «Торвальд странник» — литературная гостиная, 3-й этаж;

16:00 — показ кинофильма по произведению лауреата Нобелевской премии Хальдоура Лакснесса «Барышня и Господский дом» (Честь Дома) — литературная гостиная, 3-й этаж;

18.00 — показ художественного фильма «Мама Гого/Mamma Gógó» (2010) — литературная гостиная, 3-й этаж.

Где: ДГПБ, Пушкинская улица, 175А;когда: с 15:00;вход свободный.

Среда, 24 мая Дни Исландии (0+)

Ростовчан продолжат знакомить с исландской культурой. В 16:00 на 3-м этаже ДГПБ покажут фильм, посвященный футболу, «Вулканическая атака». О работе над фильмом расскажет известный журналист и сценарист Сольви Триггвасон. А в 18:00 покажут еще один фильм — «Задом наперёд/Bakk» (Давид Оскар Олафссон, Гуннар Ханссон , Исландия, 2015).

Где: ДГПБ, Пушкинская улица, 175А;когда: с 16:00;вход свободный.

Четверг, 25 мая Вечер джазовой музыки» (12+)

Гостей ждет настоящая музыкальная жара: качественный джем, великолепные музыканты, драйв и шикарный вечер. Все желающие смогут, предварительно записавшись, стать участникам джаз-джема и поиграть на музыкальных инструментах. А если вы просто хотите насладиться джазом, то нигде регистрироваться и записывать не нужно — достаточно просто прийти в «Циферблат» в 20:00.

Где: улица Соколова, 46;когда: 20:00;стоимость: 180 рублей/час.

Дни Исландии (0+)

Последний день фестиваля исландской культуры. В 16:00 на третьем этаже Публичной библиотеки покажут фильм об истории исландского рока «Кричащие шедевры/Screaming masterpiece». А в 18:00 тоже на третьем этаже гости смогут посмотреть еще один фильм, на этот раз художественный, он называется «Каменное сердце.

Где: ДГПБ, Пушкинская улица, 175А;когда: с 16:00;вход свободный.

Кинопремьеры четверга

»Хан Соло: Звездные войны. Истории» (16+)

Мать драконов тут как тут!

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

«Распрекрасный принц» (6+)

Девушки готовы на все ради его улыбки! Но этот дар обернулся ужасным проклятьем

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя.

«Круги дьявола» (18+)

Семья, отгородившаяся от окружающего мира, привлекает известного специалиста по оккультным наукам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. Но в попытке остановить процесс захвата его разума семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса в окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей секты.