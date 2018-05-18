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В Тюмени презентовали первый том книги о геологах-покорителях Севера
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В Тюмени презентовали первый том книги о геологах-покорителях Севера 

ИА Север-Пресс 16 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоялась презентация книги «70 лет тюменской геологии: служа Отечеству» — одного из полнейших на сегодняшний день источников информации о подвиге покорителей Севера.
На презентации присутствовали ветераны геологии, представители органов власти, ученые, писатели, сотрудники музеев и библиотек региона.
Гостям презентации представили первый том книги, подготовленный и изданный Сибирским научно-аналитическим центром в 2018 году. В нем представлена краткая история российской геологической службы, объективная картина поиска и разведки нефтяных и газовых залежей в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО до 1970 года. В книгу вошла информация о значимых событиях из истории тюменской геологии и героях эпохи великих открытий, историческая документация, архивные фотографии, воспоминания.
По словам гендиректора СибНАЦа и руководителя проекта Анатолия Брехунцова, второй том издания будет содержать информацию о развитии региональной геологической службы с 1970 года по настоящее время.
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