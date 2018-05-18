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Библиотеки приглашают омичей почитать и поработать
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Библиотеки приглашают омичей почитать и поработать 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омские библиотеки приглашают жителей и гостей города на Дни открытых дверей, приуроченные к профессиональному празднику — общероссийскому Дню библиотек.
По данным пресс-службы администрации города Омска, мероприятия пройдут с 21 по 28 мая.
Так, начиная с 21 мая, всю неделю в детской библиотеке им. Лизы Чайкиной (ул. Волгоградская, 10) школьники и подростки смогут принять участие в серии интеллектуальных игр.
24 мая в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова (ул. Моторная, 3) состоится экскурсия по библиотечным залам, оформленным в виде улиц и проспектов. А в детской библиотеке «Заозерная» (ул. Заозерная, 16) читатели смогут попробовать себя в профессии библиотекаря: познакомиться с книжным фондом, научиться записывать книги в читательские формуляры.
25 мая с 20:00 до 00:00 во всех библиотеках город пройдет всероссийская акция — библионочь. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина в этот вечер приглашает горожан на праздник чтения под названием «Книжные тайны».
27 мая в сотрудники библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул. 10-я Чередовая, 19 а) приглашают омичей на квест-экскурсию по «Книжному саду».
28 мая посетителей детской библиотеки им. А. С. Пушкина (ул. 50 лет Октября, 98) научат делать оригинальные закладки для книг в технике скрапбукинга.
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