Не спим в «Ночь музеев», идём на «Майскую прогулку», смотрим «Дэдпул-2» и ещё 15 идей для выходных

Предстоящие выходные будут, пожалуй, самыми насыщенными в мае. Непонятно, как всё успеть, но в этот уик-энд нас ждёт сразу несколько крутых событий, которые жалко было бы пропустить. «Ночь музеев», «Майская прогулка», полумарафон «ЗаБег», открытие скейт-парка, фестиваль Sandarina, а ещё концерты и новые выставки. Выбирайте, как проведёте выходные, тем более в городе заметно потеплеет.

Рассказываем, что ждёт нас в ближайшие дни, чтобы вы ничего не пропустили.

Пятница, 18 мая Концерт / Баста

Василий Вакуленко , которого многие знают под псевдонимом Баста, исполнит в Екатеринбурге один из главных русскоязычных альбомов года. Он споёт лучшие хиты за всё время, собранные в одну программу. Организаторы обещают грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа.

Где: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) Когда: 18 мая в 19:00 Сколько стоит: 2800–3500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Выставка / Японская графическая культура

В Екатеринбурге пройдёт выставка современной японской графической культуры художника Томиюки Сакуты. Год назад несколько его работ были представлены на Международном фестивале меццо-тинто. Однако он работает и в других графических техниках: офорт, акватинта, мягкий лак, резерваж, тиснение. В Екатеринбурге он покажет несколько серий: «100 лиц», «Друзья», «Персоны» и другие.

Где: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: с 18 мая по 24 июня Сколько стоит: 100–250 рублей Возрастное ограничение: 16+

Концерт / «Браво»

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 18 мая в 20:00 Сколько стоит: 1600 рублей Возрастное ограничение: 16+

Фестиваль / Водные фонарики

В Екатеринбурге 18 и 19 мая пройдёт фестиваль водных фонариков. Организаторы предлагают запустить в воду на Городском пруду светящиеся бумажные фонарики. Выглядит это всегда красиво, но вот общественники Екатеринбурга переживают, что для экологии эта акция не так уж и полезна, а бумага и свечи загрязняют воду. Организаторы обещают прибрать всё и выловить все фонарики из воды после окончания акции, сделают ли они это на самом деле — будут контролировать активисты. В случае чего они готовы даже вызвать полицию.

Где: Олимпийская набережная (ул. Николая Никонова, 25) Когда: 18 и 19 мая с 21:00 до 22:00 Сколько стоит: вход свободный, фонарик — 300 рублей Возрастное ограничение: 0+

Концерт / «Маша и медведи»

«Маша и медведи» — команда, созданная в 90-е, которая сейчас переживает свой новый расцвет. Все повзрослели, стали увереннее и профессиональнее. Родилась новая программа, оформилось более зрелое лицо коллектива.

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 18 мая в 22:00 Сколько стоит: от 500 рублей Возрастное ограничение: 18+

Суббота, 19 мая Акция / «Ночь музеев»

В эти выходные в Екатеринбурге, как и во многих других городах мира, пройдёт самая масштабная культурная акция года — «Ночь музеев». С 19 на 20 мая городу будет не до сна: больше сотни музеев будут работать до двух часов ночи. Чтобы вы не потерялись во всём этом многообразии, мы составили три ориентировочных маршрута по «Ночи музеев». Первые два — для самых экономных (здесь музеи, которые можно посетить бесплатно) и для тех, кто хочет погулять с детьми (детская программа работает с 11 до 18 часов). В третьем списке самые необычные музеи или те, в которых представлены наиболее оригинальные программы.

Где: разные площадки города (полный список — здесь) Когда: 19 мая в 18:00 (детская программа — с 11:00) Сколько стоит: зависит от площадки Возрастное ограничение: от 0+ до 18+

Фестиваль / Sandarina Urals Tropical

19 и 20 мая в Екатеринбурге пройдёт фестиваль Sandarina Urals Tropical. Там представят коллекции российских дизайнеров, будет работать большой маркет хендмейд-сувениров, украшений и одежды, а также гостей ждут зажигательные DJ-сеты, лекторий и фотосессия. В этот раз на Sandarina съедутся более 100 дизайнеров.

Где: универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71, 3-й этаж) Когда: 19–20 мая с 12:00 до 21:00 Сколько стоит: 100–150 рублей Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Открытие скейт-парка

19 мая на площадке рядом с Дворцом молодёжи официально откроют новый бетонный скейт-парк. В программе — демовыступления, встреча с известными скейтбордистами, соревнования на лучший трюк. Экстремалы на велосипедах, скейтах, самокатах и роликах смогут опробовать новые трамплины и поучиться у профессионалов.

Где: площадка у Дворца молодёжи (пр. Ленина, 1) Когда: 19 мая с 12:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Акция / Всероссийский день посадки леса

19 мая жителей Екатеринбурга зовут присоединиться к Всероссийскому дню посадки леса. В этом году выбрали три посадочные площадки: первая в Юго-Западном лесопарке, запланировано посадить тысячу саженцев сосны. Вторая — в 17 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Садовый (здесь на 5 гектарах высадят 19 тысяч саженцев), третья — в 10 километрах от Екатеринбурга, на территории Сысертского лесничества (площадью 3,6 гектара, на которых появятся 14,4 тысячи новых деревьев). Участников акции обеспечат посадочным материалом, инструментом и перчатками.

Где: Юго-Западный лесопарк, Березовское лесничество и Сысертское лесничество Когда: 19 мая с 10:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / K-STAR

В эту субботу в Центре культуры «Урал» пройдёт фестиваль корейской популярной культуры «K-STAR». Больше 250 участников выступят в формате уникального направления K-pop. Зрители смогут услышать каверы на лучшие постановки корейских звезд — «айдолов», которые стали хитами в Корее, и пообщаться с единомышленниками.

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 19 мая с 12:00 Сколько стоит: 500–1000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Спектакль / «Ревизор»

Екатеринбуржцы смогут увидеть спектакль «Ревизор» в исполнении Александрийского театра. Именно на этой сцене бессмертная гоголевская комедия была впервые представлена 19 апреля 1836 года, а сам Гоголь принимал активное участие в подготовке того легендарного спектакля.

Где: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а) Когда: 19 мая в 19:00 Сколько стоит: 500–7000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Концерт / Мара

Рок-певица Мара представит в Екатеринбурге свой пятый альбом «Русская Звезда». От ранних альбомов Мара перешла к альбомам с более жёстким звучанием и более прямолинейной лирикой. Это очень жесткий и громкий альбом, яростный и разжигающий огонь в сердцах. Со сцены прозвучат и самые известные хиты Мары: «Целуя сердце», «Чё на чём», «Почувствуй разницу», «За мной», «Самолёты», «Дельфины», «Холодным мужчинам», «Арктика» и многие другие.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 19 мая в 20:00 Сколько стоит: 1200 рублей Возрастное ограничение: 16+

Воскресенье, 20 мая Спорт / «Майская прогулка»

В этом году «Майская прогулка» пройдёт сразу после «Ночи музеев» — только самые стойкие смогут выдержать и то и другое. Стартовать и финишировать любители пройтись пешком будут от главного корпуса УрФУ. На выбор будет три маршрута: 18 км «Шарташская кругосветка», 35 км и 50 км «Классика». Маршруты пройдут по восточным окрестностям Екатеринбурга.

Где: старт от главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) Когда: 20 мая с 7:00 до 21:00 Сколько стоит: 250–300 рублей Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / Mega Urban Fest

19 и 20 мая в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличной культуры Mega Urban Fest. На нём соберутся яркие представители урбан-культуры: уличные художники, кинематографисты, музыканты, танцоры. Выступят рэпер L'One и хип-хоп исполнитель Антоха МС. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться рисовать граффити, стоять на балансборде, танцевать хип-хоп и кататься на беговелах. Для родителей предусмотрены отдельные развлечения: кикер, пинг-понг и экстрим-зона, а также бьюти-студия.

Где: ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) Когда: 19–20 мая с 12:00 до 22:00 Сколько стоит: вход бесплатный Возрастное ограничение: 0+

Выставка / Ретроавтомобили

На Уктусе в это воскресенье ждут любителей ретроавтомобилей. Зарегистрировались уже больше 50 участников со своими отреставрированными старинными машинами. Выставка пройдет в формате встречи друзей. На неё зовут не только тех, кто сам занимается реставрацией или хочет похвастаться своим автомобилем, но и тех, кто просто любит любоваться красивыми машинами.

Где: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27) Когда: 20 мая в 12:00 Сколько стоит: вход бесплатный Возрастное ограничение: 18+

Кино / «Дэдпул-2»

На экраны вышел фильм «Дэдпул-2». Это продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом мутанте-убийце. Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся ещё более масштабным и разрушительным, чем прежде. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 17 мая Сколько стоит: от 100 рублей Возрастное ограничение: 18+

Спорт / Полумарафон «ЗаБег»

В воскресенье Екатеринбург присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег». Участникам предлагают пробежать несколько дистанций на выбор: 2, 5, 10, 21 километр. Выбирайте классический полумарафон, если вы профессионал и уверены в своих силах, а если только начали бегать, то выберите дистанцию покороче. Поддержать бегунов можно будет в центре города. Из-за полумарафона перекроют улицы в центре города, а также с 10:15 до 14:30 по проспекту Ленина от Восточной до Мира, по Гагарина от Блюхера до Малышева и по Первомайской от Гагарина до Мира не будут ходить трамваи.

Где: центр города Когда: 20 мая с 9:00 Сколько стоит: 1000–2000 рублей Возрастное ограничение: 0+

Выходные за городом / Cемейный праздник «Едем и едим» (на правах рекламы)

Семейный праздник «Едем и едим» в «Белой лошади» приурочен к открытию сезона барбекю, поэтому главным его событием станет кулинарная битва. В ней сразятся несколько команд из трёх человек, которые приготовят два блюда по заданию шеф-повара. Судейская коллегия оценит вкусовые качества, оригинальность подачи и презентацию блюд.

Гости смогут принять участие в кулинарных мастер-классах по приготовлению домашних колбас и сыров, отведать гастрономические новинки стритфуда.

Вкус праздника будет сдобрен выступлением музыкальной кавер-группы и развлекательной программой для всей семьи. Для детей организована анимационная программа, взрослые примут участие в творческих мастер-классах.

Желающих открыть пляжный сезон ждут в спа-комплексе с открытым бассейном.

Параллельно с праздником будет проходить турнир по конному спорту — посмотреть на грациозных лошадей, перепрыгивающих через почти полутораметровые препятствия, смогут все желающие.

Где: загородный клуб «Белая лошадь» (с. Кадниково, Сысертский район, Свердловская область) Когда: 20 мая, начало в 12:00, программа на сайте www.whorse.ru Сколько стоит: вход на праздник и соревнования свободный Возрастное ограничение: 0+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на май.