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Тейлор Свифт сильно поправилась и стала «пышечкой»
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Тейлор Свифт сильно поправилась и стала «пышечкой» 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кстати, о Тейлор Свифт! Певица сильно располнела! В доказательство Западные СМИ приводят сотни снимков с недавно стартовавшего концертного турне Тейлор в поддержку альбома. От былой худышки, которая едва держит в руках гитару и брякает кантри не осталась и следа! Сначала все списывали, но плохое освещение, неудачные ракурсы. Но теперь поклонники уверены, Свифт как минимум раздобрела килограммов на десять! Фанаты, которые уже побывали на шоу отмечают, Тейлор стала менее энергичной, неповоротливой, но при этом безумно обаятельной с наливными щечками и массивными бёдрами. Велком! В полку Рианны, Мадонны, Кристины Агилеры, Кеши и прочих еще одной пышечкой стало больше!
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