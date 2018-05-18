Хотели как лучше. Самые странные дворы Новосибирска

С приходом весны новосибирские дачники закатывают рукава и начинают бурные преобразования на собственных приусадебных участках. А те, у кого этих самых участков нет — берут в свои руки тяпки и вонзают их в клумбы и газоны придомовых территорий. Иногда плоды трудов просто поражают.

«Личное кладбище Чаки»

Вот, например, как выглядит один из дворов по улице Бориса Богаткова. В темноте так сразу и не разберешь, что это: то ли сцена из «Детей кукурузы», то ли сидячая плюшевая демонстрация. Грязные медведи, похоже, находятся здесь с прошлого лета и чего-то ждут. Может быть, их всех интересует, когда, наконец, увезут на помойку?

Новосибирец Андрей Костьянов рассказывает, что год назад в дворике между Гоголя и Крылова, обитала коллекция прибитых к деревьям плюшевых игрушек: «Полинявших, потрепанных — выглядело как личное кладбище страшной куклы-убийцы из фильмов ужасов — Чаки».

А вот такой набор корзинок и клеток можно обнаружить, проходя по улице Сибиряков-Гвардейцев. То ли склад, то ли многосоставной экспонат, сбежавший с выставки современного искусства.

Впрочем, мнения на этот счет подобного дворового творчества бывают самые разнообразные. В том числе и «за»:

«Не видела массовых украшений подобным образом дворовых территорий. И всё в каждом случае индивидуально: если жители домов организуют такое «народное творчество» и оно востребовано детьми, то, наверное, нельзя относиться к этому категорически негативно. О законности таких действий жилищный кодекс ничего не говорит, так как большей частью он определяет использование общего домового имущества, а дворовые территории иногда имеют отношение к нескольким МКД, которые определяют саму дворовую территорию, — говорит Анжелика Балетских эксперт в области ЖКХ.

«Сама-сама-сама… »

Светлана Пермина, живущая на Волочаевском жилмассиве, считает, что проблема «некрасивых» дворов проистекает из неосведомленности жителей:

«На мой взгляд, всё это народное творчество во дворах — лебеди из покрышек, мягкие игрушки, прибитые к пенькам, — имеют простую причину. Мы же, в большинстве своем, ничего в благоустройстве придомовых территорий не понимаем, и слаще морковки не видели. Где обычному новосибирцу можно посмотреть, как украсить современный двор? — жалуется Светлана. — В новых жилых комплексах? Кто его туда пустит? В «Одноклассниках» те же «лебеди». В парках и скверах тоже ничего нет. А если есть, то уж такое монументальное, что возле хрущевки и не применишь. Вот люди и творят в меру своей фантазии и средств… асфальт во дворе положили, а дальше сама-сама-сама. Вот и получаются такие кладбища игрушек от постаревших советских детей».

А вот руководитель Общественной жилищной инспекции Новосибирска Надежда Ланцова уверена, что проблема гораздо глубже:

«Придомовая территория — это общедомовое имущество. А значит, чтобы что-то украшать во дворе, следовало бы провести общедомовое собрание, — говорит Надежда Ланцова. — Но, как правило, для таких украшательств никаких собраний не проводится. И конечно, когда жильцы выносят на всеобщее обозрение своих старых пыльных кукол и ужасных медведей, — выглядит это крайне неприглядно. Конечно, проблема эта лежат в области благоустройства: люди видят, как красиво оформлены дворы более обеспеченных жителей. Им хочется тоже. Но это история из области — желание есть, денег нет. А вообще, впервые эти «игрушечные уголки» появились в городе как протест: когда автомобили стали завоевывать клумбы. Я всегда была против парковки во дворах и предсказывала, что за легковушками понаедут грузовички и газельки. Теперь мы именно это и наблюдаем… А клумб становится все меньше. То есть бабушки будут решать проблему в рамках своих сил и возможностей.»

Конечно, быть или не быть таким пыльным кукольным уголкам в наших дворах — каждый решает сам: как говорится, в конце-концов, каждый вправе сам решать, чем засадить свою придомовую территорию. А что думаете на этот счет вы?