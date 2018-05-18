Юные омские музыканты блеснули талантами в Тель-Авиве

Омские музыканты, воспитанники детской школы №1 им. Ю. И. Янкелевича и детской школы искусств №4 им. Ю. А. Вострелова, стали лауреатами Международного фестиваля искусств Fiestalonia Israel, который проходил в Телль-Авиве (Израиль) с 3 по 6 мая 2018 года.

По условиям фестиваля, участники могли продемонстрировать свое мастерство в хореографической, вокальной, инструментальной, оркестровой и хоровой номинациях. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты мирового уровня в области вокала, музыки и хореографии.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Омска, воспитанница детской школы искусств №1 им. Ю. И. Янкелевича Мария Шаховцова (кларнет) стала лауреатом I премии, Олеся Белых (фортепиано) — лауреатом II премии. Также отмечен дипломом II степени дуэт этих юных дарований.

Лауреатами II степени стали дуэты учащихся детской школы искусств №4 им. Ю. А. Вострелова Ильи Окунева (фортепиано) и Виктории Ревиной (фортепиано), Виктории Ревиной и преподавателя Ларисы Ковалевой, Ильи Окунева и преподавателя Ирины Окуневой

Также Илья Окунев и Виктория Ревина, выступавшие соло, стали дипломантами фестиваля-конкурса.