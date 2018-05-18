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Юные омские музыканты блеснули талантами в Тель-Авиве
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Юные омские музыканты блеснули талантами в Тель-Авиве 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омские музыканты, воспитанники детской школы №1 им. Ю. И. Янкелевича и детской школы искусств №4 им. Ю. А. Вострелова, стали лауреатами Международного фестиваля искусств Fiestalonia Israel, который проходил в Телль-Авиве (Израиль) с 3 по 6 мая 2018 года.
По условиям фестиваля, участники могли продемонстрировать свое мастерство в хореографической, вокальной, инструментальной, оркестровой и хоровой номинациях. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты мирового уровня в области вокала, музыки и хореографии.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Омска, воспитанница детской школы искусств №1 им. Ю. И. Янкелевича Мария Шаховцова (кларнет) стала лауреатом I премии, Олеся Белых (фортепиано) — лауреатом II премии. Также отмечен дипломом II степени дуэт этих юных дарований.
Лауреатами II степени стали дуэты учащихся детской школы искусств №4 им. Ю. А. Вострелова Ильи Окунева (фортепиано) и Виктории Ревиной (фортепиано), Виктории Ревиной и преподавателя Ларисы Ковалевой, Ильи Окунева и преподавателя Ирины Окуневой.
Также Илья Окунев и Виктория Ревина, выступавшие соло, стали дипломантами фестиваля-конкурса.
По результатам конкурса Мария Шаховцова получила приглашение от представителей Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова принять участие в концерте, который пройдет в Москве в Международном доме музыки.
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