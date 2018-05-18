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Назаровские депутаты избавились от «Достоинства»
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Назаровские депутаты избавились от «Достоинства» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сессии назаровского райсовета депутаты приняли решение о включении в прогнозный план приватизации имущества муниципального оздоровительного лагеря «Достоинство». Как отмечает Запад24.ру, зто означает, что будет продано частному владельцу и само предприятие.
Напомним, что назаровские власти (да и руководство лагеря) несколько лет пытались спасти «Достоинство», но безуспешно. Имущество лагеря закладывали, чтобы рассчитаться с его многомиллионными долгами и хотя бы начать оздоровительный сезон, затем выкупали его у банка. Однако глобально проблемы так и не удалось решить. Предприятие, с огромными долгами по зарплатам и налогам, находится на грани банкротства, и на недавней балансовой комиссии его работа была оценена как неудовлетсворительная. Поэтому районные депутаты решили, что с передачей лагеря в частные руки лучше не тянуть и единогласно проголосовали за включение его в план приватизации.
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