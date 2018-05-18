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В ДТДиМ «Восточный» прошел конкурс чтецов
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В ДТДиМ «Восточный» прошел конкурс чтецов 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Литературный конкурс «Вдохновение» провели во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный».
Участие в мероприятии приняли более 40 ребят. Возраст конкурсантов начинался от семи лет. «Дружба народов мира» — стала темой этого творческого мероприятия. Выступления чтецов впечатлило жюри. Несмотря на то, что некоторые конкурсанты брали одни и те же произведения, исполнение их было совершенно разным. Звучали стихотворения и собственного сочинения. Тринадцатилетняя Соня Шарова представила свой стих о мире и о дружбе. Перед этим она произнесла вступительное слово, которое было проникновенным. Мурат Джаханов впечатлил зрителей стихотворением «Наш Крым», прочтя его на крымско-татарском языке.
Жюри было очень трудно определить лучшего участника. И все же, победители и призеры были названы, они получили кубки, остальные участники были награждены грамотами.
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