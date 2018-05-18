«Ленинград» представил анимационный клип с Глюк'Ozой

Рок-группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Жу-жу» с участием певицы Глюк'Ozы и рэпера ST.

Клип-боевик со стрельбой, пожарами, погонями и котиками снят режиссером Ильей Найшуллером в стиле японской анимации.

Ознакомиться с видеороликом, содержащим нецензурную лексику, можно на официальном канале «Ленинграда». Утром 18 мая через несколько часов после публикации счетчик просмотров уже дошел до 237 тыс.

Сам лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров появляется в клипе только в качестве мульпликационного персонажа: песню исполняют Глюк'Oza и ST.

Ранее к 8 Марта «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили клип «Не Париж», который за несколько первых часов набрал более 500 тыс. просмотров на портале YouTube. По сюжету, муж в гипсе и с пивом сидит за компьютером и телевизором, а жена занимается домашними делами и спасает мир.