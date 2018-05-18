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Новая площадка по продаже сувениров появится на Большой Покровской
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Новая площадка по продаже сувениров появится на Большой Покровской 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
И.о. главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев встретился с художниками и ремесленниками с улицы Большая Покровская. На встречу пришли более 20 художников, резчиков по дереву, мастеров по пошиву кукол и других ремесленников.
По словам Алексея Мочкаева, почти все «сувенирщики» ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, торгуют в несанкционированных местах и не платят налоги. Поэтому он призвал их объединиться, чтобы работать в рамках законодательства в цивилизованных условиях.
«В Нижегородской области разработана программа поддержки народно-художественных промыслов. Существует поддержка и на федеральном уровне — это и льготное кредитование, и участие в конкурсах на получение грантов. Но это возможно, если только вы будете работать в правовом поле», — сказал Алексей Мочкаев.
Он предложил участникам встречи создать Ассоциацию и совместно с администрацией разработать правила, которые позволили бы создать комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей. В завершение встречи Алексей Мочкаев обратился с просьбой подумать над оформлением мест для торговли сувенирами.
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