Ремесленникам с Большой Покровской предложили создать ассоциацию

Исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев на встрече с художниками и ремесленниками с улицы Большой Покровской предложил им создать ассоциацию, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что на встречу пришли более 20 художников, мастеров по пошиву кукол, резчиков по дереву и других ремесленников. По словам Алексея Мочкаева, почти все продавцы сувениров ведут свою деятельность без образования юрлица, не платят налоги и торгуют в несанкционированных местах. Вечером, когда они уходят, на улице остаются бумага, коробки и другой мусор. Алексей Мочкаев предложил ремесленникам объединиться и создать ассоциацию, чтобы работать в рамках законодательства

«В Нижегородской области разработана программа поддержки народных художественных промыслов, — отметил руководитель администрации района. — Существует поддержка и на федеральном уровне — это и льготное кредитование, и участие в конкурсах на получение грантов. Но это возможно, если только вы будете работать в правовом поле».

Сообщается, что продавцы и производители сувениров восприняли идею создания ассоциации с энтузиазмом. Также на встрече обсуждались вопросы оформления торговых точек и разработки правил, которые позволят создать комфортные условия для продавцов и покупателей.