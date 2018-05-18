Ещё
Ремесленникам с Большой Покровской предложили создать ассоциацию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Ремесленникам с Большой Покровской предложили создать ассоциацию 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев на встрече с художниками и ремесленниками с улицы Большой Покровской предложил им создать ассоциацию, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что на встречу пришли более 20 художников, мастеров по пошиву кукол, резчиков по дереву и других ремесленников. По словам Алексея Мочкаева, почти все продавцы сувениров ведут свою деятельность без образования юрлица, не платят налоги и торгуют в несанкционированных местах. Вечером, когда они уходят, на улице остаются бумага, коробки и другой мусор. Алексей Мочкаев предложил ремесленникам объединиться и создать ассоциацию, чтобы работать в рамках законодательства
«В Нижегородской области разработана программа поддержки народных художественных промыслов, — отметил руководитель администрации района. — Существует поддержка и на федеральном уровне — это и льготное кредитование, и участие в конкурсах на получение грантов. Но это возможно, если только вы будете работать в правовом поле».
Сообщается, что продавцы и производители сувениров восприняли идею создания ассоциации с энтузиазмом. Также на встрече обсуждались вопросы оформления торговых точек и разработки правил, которые позволят создать комфортные условия для продавцов и покупателей.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Икона «Неупиваемая чаша» прибудет в Нижний Новгород «Арлекино» разыгрывает билеты на фильм «Черновик» Акция «Ночь музеев» пройдет в Нижегородской области 19 мая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей52
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
«У этих девушек наверняка есть отклонения»
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение