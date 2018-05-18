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Кафе «Лето» в парке Горького станет другим. Уже в июне
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Кафе «Лето» в парке Горького станет другим. Уже в июне 

Казанский Портал 27 минут назад
Известное многим казанцам кафе «Лето» в парке Горького ждет переформатирование. Заведение станет другим в короткие сроки.
Казанцы увидят обновленное «Лето» уже в июне. Кафе даже соберет пресс-конференцию по этому поводу, сообщили e-Kazan.ru в отделе маркетинга «Лета».
Недавно другое знаковое место — «Лакомка» на Карла Маркса — закрылось на ремонт. Огромные окна с внутренней стороны заклеены пленкой, поесть пирожных нельзя.
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