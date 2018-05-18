Скачки на лошадях пройдут во время Сабантуя в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Национальный праздник Сабантуй пройдёт в Ижевске в конце июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, оргкомитет по проведению мероприятия состоялся в четверг, 17 мая.

Совещание прошло с участием представителей республиканского Миннаца, администрации Ленинского района Ижевска, МВД ГИБДД города, а также спорт-комплекса «Чекерил». На совещании обсудили готовность мест праздничных гуляний, вопросы благоустройства территорий, а также программа проведения мероприятия.

Мероприятие запланировано на 30 июня 2018 года. На Сабантуе организуют концерты на двух площадках, национальное подворье, скачки на лошадях, конкурсы, праздник для детей, спортивные игры и традиционная национальная борьба — корәш.